Šnek těžký víc než kilo

Rozhoduje ale také i váha. Například u největšího hlemýždě, kterého chová Martin Šír z Prahy. Jeho společníkem je přes 1,2 kilogramu těžký zástupce šneka z rodu Achatina. Jak uvádí Agentura Dobrý den, která české rekordy registruje, zakoupil ho roce 2012 na burze v Praze a mezi rekordy ho nechal zapsat v roce 2020. Váhou ohromil také nejtěžší kapr, 34kilového velikána ulovil rybář Stanislav Blažka v červenci 2018. Jednalo se o kapra lysce.

Nejošklivější pes na světě: Kuriózní titul získal olysalý kříženec Pan Smíšek

Jinak ale knize vévodí chlupatá nebo osrstěná zvířata, zejména věkem. Třeba desetiletý kohout Eda z Kladna, 34letá kobylka Iris nebo devatenácti a půl letoá fenka pražského krysaříka Eliška. Ta zápis do knihy získala letos v lednu, bohužel už in memoriam. Právě psi pak dominují i dalším kategoriím.

Přes padesát složených zkoušek

Až neuvěřitelných úspěchů dosáhla fenka Border kolie jménem Bomb Blaster Nica Bohemica, které její majitelka Monika Panznerová přezdívá Bleška. Do České knihy rekordů se zapsala složením padesáti výkonnostních zkoušek do září 2020. Od té doby je ale počet jiný. „Aktuálně je těch zkoušek 57 a mým snem je, abychom to dotáhly na šedesát,“ vypočítává Monika Panznerová.

fenka Border kolie jménem Bomb Blaster Nica Bohemica.Zdroj: Se svolením Moniky PanznerovéSportovní kynoložka a trenérka dogdancingu přitom překonávání rekordů jako životní cíl neměla. „Vyplynulo to tak nějak samo. Já jsem začala u její maminky tak trochu z donucení, jenže se brzo ukázalo, že má obrovský talent,“ popisuje kořeny dráhy psí rekordmanky.

Fena složila pod vedením Moniky Panznerové úspěšně pětatřicet zkoušek a když se ukázalo, že talent přenesla i na svou dceru Blešku, bylo rozhodnuto. První úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. „A pak jsem si říkala, že když už jsme se připravily na jednu zkoušku, proč se nedoučit dalších pár cviků a nesložit další a další. A už jsme v tom lítaly. Talentovaný pes je skvělý lék na lenost,“ směje se trenérka psů.

Laťky si ale nízko dvojice nedávala. „Můžete skládat pořád dokola zkoušky nejmenší obtížnosti, ale my jsme šly jinou cestou a skládaly zkoušky na té nejvyšší úrovni v českém i mezinárodním srovnání,“ prozrazuje Panznerová.

Chrt Orel z Plzně se stal mistrem světa v běhu psů

Bleška je přebornicí na pachové práce, stopy, obranu a uplatnila by své znalosti jak u policie, tak vězeňské stráže. Právě všestrannost je to, co Monika Panznerová na své feně obdivuje. „Je to úžasná kliďaska pro canisterapii a zároveň se dokáže přepnout na tvrdou obranářku,“ pochvaluje si.

Bomb Blaster Nica Bohemica je také fena mimořádných exteriérových kvalit a je držitelkou šampionátu krásy v šesti zemích a mezinárodní šampionkou. Rodovou linii si chce chovatelka udržet, i když jak přiznává, ženiši se hledají těžce. „Momentálně nám dělají radost úspěchy 3,5 letého syna od Blešky, který má podle všeho talentu také na rozdávání. Takže naše práce nekončí,“ dodává Monika Panznerová.

Jen si tak trochu povyskočit

Náhoda dostala do České knihy rekordů také výmarského krátkosrstého ohaře Heroic Shadow Shefis, přezdívaného Shedy. Jeho majitelka Tereza Šnajdrová, která Shedyho vede pod loveckým výcvikem, jednou vyrazila s kamarádkou na akci Psí den v Praze. Tam probíhala soutěž o nejvyšší psí skok přes překážku s laťkou.

Shedy zkusmo překážku přelétl a bylo to o deset centimetrů výše, než ten den zaznamenaný nejlepší výsledek. „Bohužel to byl ale skok až po soutěži a tedy mimo ni. Nicméně nabudilo nás to a příští rok jsme to šli cíleně zkusit a rekord získali,“ popisuje majitelka.

Vedra udeřila. Počasí umí potrápit i zvířata, chyby majitelů mohou být fatální

Ohař přeskočil laťku ve výšce 135 centimetrů a v roce 2018 získal zápis do knihy rekordů. Tereza Šnajdrová zároveň prozrazuje, že skok, natož rekordní, od svého psa čekala asi nejméně. „On totiž skákání vysloveně nemá rád, já si troufám říct, že ho dokonce sabotuje. Takže ani na ten další ročník nějaká příprava neprobíhala a ke skoku jsem ho motivovala pamlskem,“ říká.

A kde se tedy vzal ten mimořádný talent? Podle majitelky si Shedyho paměť vybavila několik málo tréninků na klasickém cvičáku, kam jako dorostenec párkrát zavítal. Skákání už ale pověsil na hřebík a věnuje se především odpočinku a v zápřahu už bývá jen na podzimní loveckou sezónu.

Světové triumfy

Guinnessova kniha rekordů má samozřejmě rubriky i pro rekordmany ze světa zvířat.



Nejstarším psem světa je momentálně fenka Pebbles, plemene čivava. Na konci března oslavila dvaadvacáté narozeniny. Není bez zajímavosti, že překonala rekord jiné čivavy. TobyKeith oslavil jednadvacet let. Fenka Pebbles žije se svými majiteli v Jižní Karolíně.



Nejvyšší pes světa. Skok do výšky by nejspíš určitě šel i psu německé dogy Giant George. Sám totiž v kohoutku měřil 109 centimetrů. I on žil s majiteli v USA, kde mu v roce 2010 rekord naměřili. Giant George zemřel ve věku nedožitých osmi let v roce 2013.



Rekord drží i nejrychlejší želva světa. Přestože rychlost je to poslední, co by člověk u želv čekal, samec Bertie z Anglie ale udělal svým majitelům radost za zápis, kdy 5,48 metrů dlouhý sprint zvládl uběhnout za 19,59 vteřin.



Ve slavné knize má zápis i zlatý retrívr Finley z New Yorku. Ten odmala miluje jako hračku tenisáky. Do knihy se zapsal tím, že jich najednou do tlamy dokáže nacpat až šest. Rekord drží od roku 2021, kdy překonal metu svého předchůdce o celý jeden tenisák.