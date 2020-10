V Česku stále přibývá počet lidí nakažených koronavirem. Těch bylo k 8. říjnu téměř 49 tisíc a další tisíce lidí čekají spolu s ostatními členy domácnosti v karanténě na výsledky testů. Téměř polovina českých domácností má však alespoň jednoho psa. Majitelé si tak mohou klást otázky, jak to vlastně je s venčením v této nepříjemné situaci.

Veterináři odhadují, že v národu pejskařů, jímž Česká republika bezpochyby je, žijí zhruba dva miliony psů. A řada z nich je zvyklá i na několikahodinové denní procházky. Majitel, který se ocitl v karanténě, svému čtyřnohému příteli může tuto potřebu poskytnout jen na nezbytně nutnou dobu. Úplně vyhnout by se ale měl dopravním prostředkům a místům, kde se scházejí jiní pejskaři.

Venčení má podmínky

„Psa lze venčit za určitých podmínek a jen v případě, že člověk nemá jinou možnost. Tedy, že nemůže říct sousedovi nebo příbuznému, aby za něj psa vyvenčil. Pokud člověk žije sám a nemá nikoho, kdo by psa vyvenčil, může ven, ale platí, že musí jít ráno nebo večer a nezdržovat se venku dlouho,“ uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Na druhou stranu by mohl majitel v karanténě případně nakazit člověka, kterému by pejska na venčení předal. Pokud se ale přesto pro toto řešení rozhodne, například kvůli velmi aktivní povaze svého psa, měl by si při kontaktu se svým rodinným příslušníkem v době předání psa nasadit ochranné rukavice, roušku a dodržovat bezpečný odstup.

Co se týče nákazy od domácího mazlíčka, není třeba se obávat.

„Nemáme žádný dostupný důkaz, že by pes, kočka a nebo jiný domácí mazlíček mohli přenášet covid-19. Koronavirus se hlavně přenáší přes takzvanou kapénku,“ vysvětlila už dříve Světová zdravotnická organizace (WHO).

Kapénky od lidí však na obojku či srsti psa ulpívat mohou.

Pro mazlíčky koronavirus nepředstavuje hrozbu, a tak se nemusíte obávat, že byste svého psa nakazili. Domácí zvířata se sice mohou nakazit určitými typy koronaviru, ale nový typ covid-19 pro ně nepředstavuje nebezpečí.

Zásady venčení psa v karanténě

Majitel, který jde venčit psa a je v karanténě, by měl mít při procházce nasazenou roušku, respirátor nebo jinou ochranu dýchacích cest.



Člověk v karanténě by měl od ostatních lidí udržovat bezpečnou vzdálenost. Ta by měla být minimálně 1,5 metru, ideálně 2 metry.



Majitel nesmí vyhledávat kontakt s jinými lidmi, aby dále nerozšiřoval nákazu. Neměl by se při procházce zastavovat s jinými kolemjdoucími.



Snažte se držet dál od svých domácích mazlíčků, a to i pokud jste zrovna doma. Pokud je to nevyhnutelné, myjte si ruce před a po kontaktu s nimi.

Hračky a krmení on-line

Pejska je možné zabavit nejen venku, ale i doma. Pes jistě bude šťastný, když se mu jeho páníček bude věnovat a hrát si s ním. Na internetu je také k dispozici široká škála psích hlavolamů, které si můžete objednat a které vám přivezou až domů.

Objednávání zboží onlineby mělo platit také například u zásob krmení pro psa. Kvalitní krmivo, na kteréje váš mazlíček zvyklý, nabízejí firmy přes své e-shopy. Některá krmiva ale najdete třeba také na webových stránkách, přes které si běžné nakupujete lidské jídlo nebo drogerii.

K vetrináři jen při akutních problémech

Může se stát, že pejsek bude mít v době vaší nařízené karantény nějaké zdravotní problémy. Pokud jde o očividně drobné problémy, zkuste je nejprve se svým veterinářem řešit po telefonu. V případě, že si potřebujete vyzvednout léky, které zvíře pravidelně potřebuje, nejprve veterináři zavolejtea domluvte se na jejich předání. Při akutních problémech je návštěva veterináře nutná. Ani tehdy ale nezapomínejte na hygienická opatření.

Jak psa zabavit během karantény?

Věnujte se výcviku. Pokud vám to prostor dovolí, učte pejska novým věcem za lákavou odměnu, nebo trénujte povely, které už umí.



Pokud zrovna na psa nemáte čas, výborně poslouží psí hlavolamy, které můžete koupit online. Jde například o míčky s otvorem na krmivo, které při hře vypadává ven. Na trhu je ale široká škála dalších hlavolamů, jako jsou třeba i čmuchací koberečky.



Pejskovi můžete čmuchací kobereček také vyrobit. K výrobě vám postačí různé cáry látek a šikovné ruce. Mezi třásně této interaktivní hry se pak vkládají pamlsky, které pes s radostí vyhledává a trénuje své smysly.