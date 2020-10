Ústa roztažená od ucha k uchu a zářící zuby nefungují. Takhle si svou kočku nezískáte. Jestliže opravdu stojíte o její přízeň, mhuřte oči a zvolna na svou kočku mrkejte. Je to ověřené - vědci pozorováním vzájemných interakcí mezi kočkami a lidmi zjistili, že tento výraz dokáže kočky přimět, aby vzaly člověka trochu více na vědomí a byly k němu přístupnější.

Kočky reagují na výraz

"Jako člověka, který má kočku a studoval chování zvířat, mě nesmírně těší, že jsem schopna lidem ukázat, že mohou s kočkami tímto způsobem komunikovat," uvedla psycholožka Karen McCombová z britské Sussexské univerzity. "Mnozí majitelé koček to tušili, ale je vzrušující najít pro to důkazy," dodala.

Pokud jste již v životě trávili nějaký čas v blízkosti koček, pak jste asi jejich mimiku spojenou s částečným přihmouřením očí doprovázeným pomalým mrknutím už někdy viděli. Vlastně se to lidskému úsměvu trochu podobá - i lidské oči se při něm působením mimických svalů zúží. Jestliže tedy kočka mhouří oči a zvolna mrká, znamená to obvykle, že je uvolněná a spokojená. Vědci tento výraz interpretují jako druh kočičího úsměvu.

Někteří majitelé koček také neoficiálně hovořili o tom, že když lidé tento výraz při komunikaci se svou kočkou okopírují, stanou se jejich domácí společnice přívětivějšími, protože z našeho výrazu pochopí, že jim dáváme najevo svou vstřícnost a ochotu k interakci.

Tým psychologů se rozhodl tyto indicie ověřit dvěma experimenty s určitým vzorkem koček i jejich majitelů, aby zjistil, zda se kočky ke zvolna mrkajícím lidem opravdu chovají odlišně. Výsledek obou experimentů zveřejnil ve studii, která se objevila v Scientific Reports.

Dva experimenty

V prvním experimentu mrkali majitelé zvolna na 21 koček ze 14 různých domácností. Od vědců dostali pokyn, aby vyčkali, až se kočka doma pohodlně usadí na jednom místě, pak aby si sami sedli zhruba metr od ní, a když se na ně kočka podívá, zvolna mrkli.

Kamery zaznamenávaly obličeje kočky i jejího člověka a výsledky vědci porovnávali s tím, jak kočky mhouří oči a mrkají bez lidské interakce. Výsledky ukázaly, že kočky mrkaly na lidi častěji, pokud i lidé mrkali na ně, než v případě, že lidé nereagovali.

Druhý experiment zahrnoval 24 koček z osmi různých domácností, kdy na kočky nemrkali jejich majitelé, ale vědci, kteří s nimi předtím nebyli v žádném kontaktu. Pro kontrolu byly zaznamenávány i kočičí reakce na stav bez mrknutí, kdy lidé hleděli na kočky, aniž by hnuli brvou.

Následně vědci vyzkoušeli stejný proces lehkého mrkání jako při prvním experimentu a přidali k tomu ruku nataženou směrem ke kočce. A zjistili, že kočky v případě, že na ně člověk zamrkal, nejenže častěji "zamrkají v odpověd", ale také se ochotněji přiblíží k natažené ruce.

"Jde o první studii, která experimentálně zkoumá význam pozvolného mrkání v komunikaci mezi kočkou a člověkem," uvádí McCombová. "Ale je to něco, co si můžete vyzkoušet sami doma s vlastní kočkou nebo i s kočkami, které potkáte na ulici. Je to skvělý způsob, jak můžete se svými kočkami posílit vzájemné pouto. Přihmuřte na ně oči, jako byste byli v uvolněné náladě, a pak ty oči na pár vteřin zavřete."

Podle McCombové lze výsledek výzkumu využít při posuzování kvality životních podmínek koček v různých prostředích, například v útulcích, i při různých situacích, třeba při veterinárním vyšetření. A samozřejmě - dá se čekat, že každý majitel kočky, který se o tomto experimentu dozví, si ho půjde hned sám vyzkoušet.