Chomutov - První potravu přijaly obě hlavy, ošetřovatelé doufají, že to vydrží.

Dvouhlavá užovka, kterou přinesl nálezce do zooparku. | Foto: Deník/Josef Dušek

Čtyři oči, ale jeden mozek. Dvě tlamičky, dva jazyky, dvoje čichové ústrojí, ale jedno trávicí. Prostě jedno tělo a dvě hlavy. Tak z téhle užovky byli překvapení i ošetřovatelé v zooparku.

Mládě hada tam přinesl člověk, který ji našel na Kadaňsku a v zooparku se ji teď snaží udržet při životě. V přírodě by totiž kvůli svému handicapu nepřežila.

„Je to hodně velká zajímavost, navíc užovka hladká je silně ohrožený druh," podotýká Pavel Krásenský, ošetřovatel zooparku.

Užovka hladká se ve volné přírodě vyskytuje běžně, nález dvouhlavé užovky je však velmi vzácný. V České republice byly zatím zaznamenány jen dva případy.

Jak užovka ke dvěma hlavám přišla? „Odborníci to většinou vysvětlují tím, že již v embryonálním stadiu došlo k zastavení vývoje jednoho z jednovaječných dvojčat, které bylo vstřebáno druhým," vysvětlila pracovnice propagace zooparku Martina Andělová. Ve volné přírodě by užovka patrně nepřežila, protože získání potravy by pro ni bylo velmi obtížné.

Teď se jí proto pokouší krmit ošetřovatelé. A první pokus byl úspěšný. „Nabídnutou potravu přijaly obě užovčí hlavy, tak nezbývá než si přát, aby se mládě se svou „vyjímečností" naučilo bez problémů žít," dodala Andělová. Jak dlouho bude dvouhlavá užovka žít, totiž nikdo neumí odhadnout.

Malé hádě, které se teď vejde i do dlaně, zatím přebývá v zázemí terárií. Až povyroste, ošetřovatelé mu zřejmě najdou domov v některém z terárií přístupných veřejnosti. Zvířecí raritu si tak budou moci prohlédnout i návštěvníci zooparku, byť s notnou dávkou štěstí nebo trpělivosti. „Užovka hladká je ráda zalezlá, v podstatě je pořád schovaná. A dát ji někam, kde by se schovat nemohla, by bylo proti její přirozenosti, to udělat nemůžeme," dodal Andělová.

Užovka hladká dorůstá běžně do délky 50 až 60 centimetrů. Dožívá se asi deseti let.