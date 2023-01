Ne každý má v takových situacích štěstí. Řada střetů s lesní zvěří končí hůře. Bezpečná prevence neexistuje. „Velké riziko hrozí hlavně při nočním oslnění světlomety vozidla, kdy je zvíře dokonale zmateno a zůstává strnule stát na vozovce. U vysoké zvěře bychom měli být pozorní zejména v období páření, tedy v říjnu až v prosinci,“ varuje policie na svých webových stránkách.

Divočáci v pasti

Teplicko pamatuje nejhorší případ z roku 2017. Tehdy bylo vlahé únorové ráno, silnici pokrývala mlha. U Tuchlova na silnici mezi Bílinou a Teplicemi probíhal běžný dopravní provoz, když najednou z pole mezi auta vběhla desetičlenná skupina prasátek. Chtěla přeběhnout na druhou stranu čtyřproudové silnice, ale uprostřed jim v tom zabránila svodidla, což se jim stalo osudným.

„Už bych to nikdy nechtěl zažít. Byla to hrozná zkušenost. Měl jsem to před očima ještě několik let poté," vzpomínal pár let poté řidič z Teplicka, který byl před 13 lety svědkem smutného masakru na rychlostní silnici mezi Teplicemi a Bílinou. Některým řidičům se podařilo manévrováním srážce vyhnout. Nejhůře tehdy dopadl muž za volantem opelu. Tomu se v ten moment nepodařilo střetu s prasaty zabránit. Vůdčí stáda se dostala pod kola osobního vozidla, které ji táhlo ještě asi 30 metrů po silnici.

Loni si v Ústeckém kraji vzalo život 101 lidí. Dvakrát víc než v roce 2021

Když už se něco podobného stane, je podle policie potřeba zachovat klidnou hlavu. „Pokud už k nehodě se zvířetem došlo, je zapotřebí učinit opatření jako při kterékoliv jiné dopravní nehodě. Konkrétně rozsvítit výstražná světla, umístit trojúhelník na silnici. Pokud se jedná o střet s lesním zvířetem, přivolat policii, která zajistí k místě nehody také myslivce.

Přibližně dva tisíce nehod se zvěří představuje z celkového loňského počtu nehod na silnicích v Ústeckém kraji necelých 20 procent. Policie v působnosti Ústeckého kraje šetřila za leden až prosinec roku 2022 celkem 10 584 silničních dopravních nehod, při kterých bylo 44 osob usmrceno, 125 osob těžce zraněno a 1 707 osob lehce zraněno. Hmotná škoda odhadnutá policií na místě nehody byla ve výši 602,45 milionů korun.