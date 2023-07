Zuřivá bitva i ohňové představení: Na hradě Hasištejn otevřeli okno do historie

/FOTO/ Jak vypadal život před stovkami let ukázalo Okno do středověku na hradě Hasištejn. Návštěvníci viděli dobové tance, bitvy v podhradí i na hradbách, ukázky šermu, jak to vypadalo v lazebně, dobové tance, ukázky řemesel a také tržiště.

Na nádvoří hradu Hasištejn se sešli příznivci historie. Akce s názvem Okno do středověku nabídla rytířské souboje, dobývání hradu nebo ukázky historických řemesel. | Foto: Miroslav Rada