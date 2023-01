Zubaře nemá řada pacientů, na Chomutovsku je jich ale dost

“Vzhledem k počtu obyvatel na Chomutovsku připadá na jednoho stomatologa zhruba 1640 klientů,” uvedla za komoru ústecká zubařka Olga Popelková. Doporučovaný počet pacientů v evidenci se přitom celorepublikově pohybuje mezi 1500 a 1700 na jednu ordinaci. “Kdyby měl tedy každý ze stomatologů kolem šestnácti set klientů, nebyl by nedostatek stomatologů,” doplnila. Právě v tom je ale kámen úrazu. Podle poznatků odborníků jsou zubaři, kteří pečují třeba jen o úzkou skupinu šesti set pacientů, často movitějších, a další nepřibírají.

Že je v Chomutově zubařů dostatek, ukazují oznámení na sociálních sítích. Od začátku ledna je například otevřená nová ordinace v Čelakovského ulici, která včas avizovala, že přibírá nové pacienty. “Rádi vás uvítáme v naší nové ordinaci,” vzkazovala klientům s předstihem. Další zubař je nově také v Nerudově ulici, Na Příkopech a do náboru se na sklonku loňského roku pustilo také zubní centrum ve Škroupově ulici.

Přesto jsou pacienti, kteří mají u zubařů nízké šance. Jde často o nemajetné lidi. “Rozbolel mě zub, svého zubaře ale nemám, tak jsem zkusila, jestli by mě některý v Chomutově nevzal. Všude jsem ale slyšela, že mají plno a že jsem si měla někoho najít dřív,” posteskla si Marie Horvátová. “To jsem zkoušela, bylo to ale marné,” posteskla si. Nakonec ji syn odvezl na pohotovost v Mostě, kde si nechala zub vytrhnout.

Také na jediné zubní pohotovosti na Chomutovsku, která je v horském městysu Kovářská, obvykle končí pacienti, jimž se nepodařilo zajistit si zubaře. “O víkendu a svátcích k nám do ordinace denně chodí tak šest až osm akutních pacientů a 95 procent z nich nemá svého zubaře,” potvrdila stomatoložka Jana Kouklová. “Bývají to většinou chudší obyvatelé, není to ale pravidlo. Většinou chtějí rychlé řešení problému, žádné komplikované ošetřování,” dodala.

Jediné město na Chomutovsku, kde hrozí nedostatek zubařů, je Klášterec nad Ohří. Město proto hledá východisko. “Zatím problém nemáme, ten nastane v následujících letech, protože jsou všichni naši zubaři v důchodovém věku nebo těsně před ním,” popsal starosta města Štefan Drozd (Máme rádi Klášterec – STAN).

Proto město připravuje program, díky kterému by mohlo lákat stomatology na dotace využitelné pro zařízení ordinace. “Takovýto program jsme už měli. Poskytovali jsme 100 tisíc korun, díky čemuž jsme už jednoho zubaře získali. Program skončil loni, chceme ho ale obnovit,” ubezpečil starosta.