Mezi největší trápení Ústeckého kraje patří byznys s chudobou. Tuto palčivou otázku by mohl vyřešit nový zákon, protože sama města na ni nestačí. Potíž ale je, že se jeho návrh zatím nedostal ani do meziresortního připomínkového řízení. Chomutov proto pobízí vládu, aby zrychlila.

„Legislativní proces trvá zhruba rok, a pokud se neprojedná v daném volebním období, v dalším spadne pod stůl a musí se začít od začátku,“ uvedl na konferenci Hospodářské a sociální rady Chomutovska její předseda Ladislav Drlý. Zúčastnilo se jí vedení Chomutova a Kadaně, ale i zástupci školství, Ústeckého kraje a pozvání přijala poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Výsledkem je rezoluce. „Vyzýváme k urychlenému řešení sociálních aspektů bydlení, přijetí zákonů v tomto volebním období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,“ stojí v ní.

Odsávají dávky

Problém s byznysem s chudobou se nenápadně zrodil před deseti až patnácti lety po privatizaci obecních bytů. Řada nových majitelů totiž postupně zjistila, že je pro ně výhodnější byty pronajímat chudým příjemcům sociálních dávek a tyto dávky od nich z velké části odsávat. S přívalem chudých se navíc proměňuje život na sídlištích, ze kterých se stávají další vyloučené zóny zatížené hlukem, nepořádkem a hmyzem. Nejpostiženější je Ústecký kraj, Karlovarský a Moravskoslezský.

Podle starosty Kadaně Jiřího Kulhánka by problém rozsekla změna výše dávek na bydlení, která je podle jeho slov špatně nastavená a lehce zneužitelná.

„Výši dávek na bydlení každoročně stanovuje vláda. Pro představu u bytu 3+1 ve městě do 50 tisíc obyvatel je to zhruba 13 tisíc korun, skutečné měsíční náklady jsou ale v Kadani maximálně pět a půl tisíce korun. Takže sedm tisíc je čistý vývar pro vlastníka,“ seznámil Kulhánek s praxí. „Je to velmi jednoduchý princip, kde díky státu bohatne část majitelů bytů a zároveň se postupně likvidují města ve třech krajích republiky,“ zdůraznil.

Na problém upozorňuje dlouhodobě. Společně s vedením dalších měst z Chomutovska předloni napsal i předsedovi vlády Andreji Babišovi, aby se změnil zákon o dávkách na bydlení. Součástí byl návrh řešení: zastropování výše dávky na úrovni nájemného v obecním bytě. Babiš tehdy žádost označil za racionální.

„Vyvinutý tlak vedl vládu ke společnému jednání se zástupci strukturálně postižených krajů. Výsledkem je patnáct opatření boje s chudobou, kdy měla ministerstva připravit legislativní návrhy podle dohodnutých opatření,“ nastínila Hana Aulická Jírovcová. Jak podotkla, zapojeno je sedm ministerstev. Jde totiž o složitou problematiku. „Nedokážeme ale na všechna ministerstva komplexně tlačit, aby ke změně došlo,“ řekla.

Změně nepomáhá, že samosprávy na problém pohlížejí rozdílně, pochopení se postižený krajům nedostává ani u řady poslanců. „Potřebné změny odmítají další kraje, které nemají s našimi argumenty žádné zkušenosti. Někteří poslanci říkají: co nás s tím pořád zatěžujete, dejte si raději víno, buďte v pohodě,“ nastínila Aulická, na jakou hradbu nepochopení postižené kraje narážejí. Sama pochází z Mostecka, problematiku tedy dobře zná.