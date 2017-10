Zooparkem prošla strašidla. Soutěžila o nejhezčí masku i dýni

Kadaň – Bylo to drama až do konce. Minutu před vypršením základní hrací doby vyrovnali domácí v derby Tatran Kadaň – Spartak Perštejn na konečných 3:3. A to vlastní brankou Šinkovice z Perštejna. V lotérii ze značky pokutového kopu pak byli úspěšnější hosté a do tabulky krajského přeboru si připsali dva body.