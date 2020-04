Chomutovský zoopark dohnal ostatní zoologické zahrady a také zavedl moderní turniketový a pokladní systém, který návštěvníky rychle odbaví. Vyzkoušejí si ho, jakmile skončí opatření spojená s epidemií.

„Jde o jednoduchý moderní systém, díky kterému už se návštěvníci nebudou muset tlačit ve frontách. Vstupenku si mohou koupit díky online předprodeji – na webových stránkách zooparku bude odkaz, který je tam přesměruje. Až k nám přijdou, nemusí k pokladnám, ale projdou přes turnikety,“ nastínila ředitelka Věra Fryčová.

Zjednodušené bude i placení parkovaného. „Na parkovištích u obou bran budou cedule s QR kódem, který si lidé mohou načíst chytrým mobilem a takto zadat platební příkaz,“ doplnila ředitelka. Současně zůstane i možnost koupit si lístek a uhradit parkovné postaru na pokladnách.

Spolu se zavedením nového systému zoopark razantně zlevnil permanentky. „Roční pro dospělého dosud stála 700 korun, nově je za 450 korun, což je pro Chomutovany a další pravidelné návštěvníky velmi výhodná cena,“ vyzdvihla ředitelka. Permanentky pro děti, seniory a invalidní osoby dokonce stojí méně než polovinu. Místo 500 korun je to 200. Novinkou je i to, že jsou nepřenosné.

Zcela nově zoopark zavádí také permanentky pro psy v ceně sto korun za rok a také jednorázové vstupné 20 korun. „Je to díky inspiraci v jiných zoologických zahradách. Jedná se o určitý poplatek za úklid po psech, občas také pejskaři nedodržují pravidla a pouštějí psy na volno, takže ti nám plaší zvěř,“ podotkla ředitelka.

Zdražená je naopak jednorázová vstupenka pro dospělého, která v hlavní sezóně stoupla ze stovky na 120 korun. Nově je zavedené rodinné vstupné pro 2 plus 2 osoby za 290 korun, nebo 1 plus 1 za 150.

Nakolik nový systém funguje a nesvádí ke zneužívání, budou v areálu prověřovat namátkovými kontrolami. Odhalí například, jestli dospělí nevstupují přes turnikety na dětské lístky.

Zoopark sice zůstává kvůli nouzovému stavu zavřený, za jeho plotem se ale stále něco děje. Přibyla jehňata ovce ouessantské a mládě velblouda dvouhrbého, ve výběhu už je také obří osel poitouský, kterého se podařilo dopravit na konci ledna z německého soukromého chovu.

Zablokované jsou ale kvůli zavřeným hranicím plánované výměny a doplnění zvířat. „Měli jsme předjednanou výměnu losů, kdy jsme měli za naši samici získat jinou ze zoo v Lublani, abychom ji mohli jako nepříbuzné zvíře zařadit do chovu,“ konstatoval vedoucí zoologie Miroslav Brtnický. „Z Polska jsme chtěli dopárovat krasku červenozubou, chtěli bychom straku iberskou, kdyby se ji podařilo odchovat, a samici pro našeho samce užovky levhartí,“ dodal.

Stejně tak by zoopark potřeboval převézt odchovaná zvířata. „Jde o mláďata pandy červené nebo jeleny bucharské. Kvůli současnému stavu všechno stojí a všichni jen čekáme, kdy to skončí. Je to provozní problém,“ dodal zoolog.