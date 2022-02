„Věra Fryčová odvedla v zooparku velký kus práce. Rok například pracovala s architekty na studii rozvoje zooparku pro příštích deset let, proto nám přišlo smysluplné ji ve funkci ředitelky potvrdit,“ vysvětlil náměstek primátora David Dinda (Nový Sever), který má zoopark v gesci. „Chceme někoho, kdo bude tuto studii naplňovat, takže není důvod znovu záležitost otevírat až tak, že by přišel někdo do výběrového řízení a přinesl úplně jiný pohled na rozvoj,“ doplnil.