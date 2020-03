Pokladny fungují od začátku března do 17 hodin, lidé mohou v areálu být až do setmění.

Ibis v chomutovském zooparku | Foto: Helena Hubáčková

Se začátkem března jsou déle otevřeny pokladny chomutovského zooparku. Nově je to až do 17 hodin, dosud fungovaly pokladny jen do 16 hodin. Mezi zvířaty mohou návštěvníci ale zůstat ještě déle, otevírací doba platí pro pokladny, lidé mohou zůstat v areálu až do setmění, a poté opustit zoopark jednosměrnými turnikety. V březnu chystá zoopark také několik zajímavých akcí. Už 14. března od 13 hodin proběhne probouzení medvědů.