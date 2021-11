Charza či plameňák na vánočním stromku? Zoopark vydal vlastní edici ozdob

Co kus, to skutečný originál! Zoopark Chomutov právě dává do prodeje vánoční koule s motivy oblíbených zvířat, a protože jsou ručně malované, každá je opravdový unikát. Ozdoby je možné zakoupit i na pokladnách.

Zoopark má vlastní edici vánočních ozdob. | Foto: Zoopark Chomutov

Může to být výjimečný dárek k Mikuláši nebo milé překvapení na vánočním stromku. Každopádně to bude navýsost originální vánoční výzdoba pro všechny, kteří mají chomutovský zoopark rádi. „Nechali jsme vyrobit celkem pět druhů vánočních ozdob s konkrétními zvířaty. Máme charzu, medvěda, makaka, rysa a plameňáka,“ vyjmenovává jednotlivé náměty ředitelka zooparku Věra Fryčová. Koule jsou mléčně bílé a zvířata jsou na nich malována ve stejném grafickém provedení, v jakém je znají návštěvníci z informačních tabulí v areálu. Na druhé straně koulí je pak zlatý nápis symbolizující logo chomutovské zoologické zahrady. Charzy až do obýváku! Zvířata v zooparku můžete sledovat i přes webkamery Přečíst článek › Zoopark nechal ozdoby vyrobit ve firmě z nedaleké Krupky, která se výrobou ručně foukaného skla zabývá již tři desítky let. „Stále se poohlížíme po něčem, co naše příznivce potěší a nadchne. Myšlenka na vlastní edici vánočních ozdob si nás okamžitě získala a doufáme, že udělá radosti i našim návštěvníkům,“ dodává k originální předvánoční novince Věra Fryčová. Zoopark nechal vyrobit několik stovek koulí v pěti zmíněných druzích, jedna ozdoba stojí 230 korun. K dostání jsou klasicky v zooshopu, ale také přímo na pokladnách. „Nechtěli jsme nutit ty, kteří si jen chtějí koupit naše ozdoby, aby si museli k tomu platit ještě vstupenku do areálu,“ vysvětluje vstřícný krok ředitelka. Zoopark očekává o svou vánoční novinku velký zájem, proto zájemcům doporučuje ozdoby zakoupit co možná nejdříve.