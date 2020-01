Podle ředitelky Věry Fryčové bylo připojení ke sbírce samozřejmostí. „Žádná zoologická zahrada není jen atrakcí, i my v zooparku každý den přispíváme třeba jen malinkým dílkem k ochraně zvířat v globálním měřítku. Takže i když je Austrálie na opačné straně planety, situace tam nám není lhostejná,“ dodává k pohnutkám.

Sama na konto peníze poslala a zaměstnance zooparku na sbírku upozornila prosbou na výplatních páskách. „Nechtěla jsem nikoho nutit ani stanovovat částku. Ale vím, že mnozí přispěli, se zvířaty pracují každý den a zprávy z Austrálie byly často děsivé,“ dodává ředitelka.

K tomu organizace poskytla ve prospěch sbírky svůj reklamní prostor a nechala vytvořit deset polepů na lavičky v centru města. Na něm lidé najdou výzvu k pomoci i číslo účtu.

Sbírku vyhlásila Zoo Praha 6. ledna, o víkendu už bylo na účet zasláno skoro 13,5 milionu korun. Organizátoři už postupně potřebné částky posílají přímo do konkrétních zařízení u protinožců. Přes jeden a půl milionu putovalo například do Zoos Victoria na péči o postižená zvířata a jejich případný návrat do přírody. Stejnou částku už obdržela také Adelaide Zoo, konkrétně pro svou veterinární kliniku a na péči o postižené koaly z několik oblastí.

Devastující požáry trvající několik měsíců sežehly především v jihovýchodní části Austrálie obrovské území. O život přišly desítky lidí a vědci z univerzity v Sydney uvádějí, že zahynula zřejmě miliarda savců, ptáků a plazů.

(zp)