Zoopark Chomutov, který je nejnavštěvovanější atrakcí v celém Ústeckém kraji, dočasně vede Vlastimil Hubert. Chomutovští radní ho pověřili řízením v pátek 23. srpna poté, co odvolali ředitelku Věru Fryčovou v souvislosti s kauzou údajného ovlivňování veřejných zakázek. Bývalá ředitelka je teď v pozici zaměstnance.

Vlastimil Hubert v zooparku pracuje dva roky jako technik provozu, má také zkušenosti s řízením zaměstnanců. V úterý 27. srpna se s ním má sejít náměstek primátora Milan Petrilák (ANO), který má v příspěvkovou organizaci ve své gesci. „Na základě setkání se rozhodnu, co dál,“ podotkl náměstek.

Radní ředitelku odvolali bez uvedení důvodu, avšak v souvislosti s kauzou. Podle prvního náměstka Milana Märce se bude moct v případě, že se obvinění ukáže jako liché, vrátit zpět do funkce. Pro město je prioritou, aby zoopark neztratil svůj směr.

„Doufáme, že bude pokračovat v nastoupené cestě, protože paní Fryčová, a já si jí za to nesmírně vážím, za poslední roky zoopark velmi pozvedla,“ ocenil Märc. „Tato otázka je pro nás velmi důležitá, protože má (organizace) příští rok slavit 50. výročí a ředitelka k této příležitosti chystala některé velmi zajímavé akce,“ doplnil.

Bývalá ředitelka je nově v pozici zaměstnance, na žádost města však zůstává doma takzvaně „na překážkách“. To znamená, že je její nepřítomnost omluvena.

„Musíme teď zjistit, jestli pro ni máme volné místo, které bychom jí mohli nabídnout. Až to zjistíme, budeme konat dál. Buď ji vyzveme, aby nastoupila do práce, nebo bude následovat výpověď pro nadbytečnost plus odstupné,“ doplnil náměstek Petrilák.

