Akvárií je celkem osm, to největší je tři metry dlouhé. To byl také jeden z důvodů, proč se musela vyrábět až v Japonsku. „Jsou vyrobené z akrylu a na tak velké akvárium by se v Čechách nenašla dostatečně velká pec,“ vysvětluje Adam Krampera ze společnosti, která zooparku akvária dodala.

Návštěvníky jistě na první pohled zaujme také fakt, že jsou všechna akvária kulatá. „Medúzy neumí dobře plavat, i v mořích a oceánech se nechávají unášet proudem. Podobně to bude v našich akváriích, jde bude voda cirkulovat. Kdyby byla hranatá, medúzy by se zasekly v rohu,“ vysvětluje zvláštnost těchto mořských živočichů ředitelka zooparku.

Medúzárium a jezírko pro želvy. Chomutovský zoopark buduje nové atrakce

A jaké druhy žahavců budou moci návštěvníci v novém pavilonu obdivovat? Zoopark se i ve vodní říši bude držet své zásady chovat výhradně zvířata z oblasti Palearktu. Půjde tedy o medúzy, které žijí především ve Středozemním, Baltském či Severním moři, teoreticky je však možné přemýšlet také o okrajových oblastech Rudého moře či Atlantiku. Chovatelé mají v plánu pořídit například kouzelné měsíční medúzy, aktivní medúzy pojmenované cannonball nebo majestátní blue blubber, které svým tvarem připomínají hřívu lva.

Zoopark by rád novou expozici otevřel na začátku prosince. Kromě stavebních či technických úprav zabere nějaký čas ještě příprava správného prostředí, které medúzy k životu potřebují. „Není to tak, že by se akvária jen naplnila vodou a hned se do nich vypustily medúzy. Vodní svět je citlivý, budeme spolupracovat i s odborníky přímo na jejich chov,“ doplňuje hlavní zoolog zooparku Miroslav Brtnický.

Chomutovská zoo za poslední roky vybudovala už několik nových expozic a pořídila také řadu dosud nechovaných druhů zvířat. Pohled do podmořského světa však bude pro návštěvníky zooparku úplně nový a atraktivní zážitek. „Zdaleka nebudeme konkurovat obřím medúzáriím, jako je třeba v Praze. Proto věřím, že se našim návštěvníkům bude líbit,“ těší se na otevření pavilonu ředitelka Věra Fryčová.

Pavlína Skopová