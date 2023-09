Znovu do fronty? Německo zvažuje kvůli migraci stálé kontroly na hranicích

Při cestě do Německa je možné při troše nepozornosti přehlédnout státní hranici. To by ale v brzké budoucnosti hrozit nemělo. Německá ministryně vnitra Nancy Faeser chce na hranice mezi Německem a Českem, a také Polskem, přidat dodatečné hraniční kontroly. V současnosti jsou přitom jen namátkové. Ministryně tak podlehla tlaku příhraničních spolkových zemí, především Saska a Bavorska, které dlouhodobě upozorňují na problémy s nelegální migrací způsobené pašeráky lidí.

Kontrola hranice ve Hřensku, ilustrační foto. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Když na začátku srpna několik desítek kilometrů ujíždělo policistům auto, které odmítlo zastavit na přechodu ve Schmilce, nebylo po celou dobu pronásledování jisté, proč jeho řidič nezastavil. To policisté zjistili až poté, co mezi Jílovým a Sněžníkem naboural. V autě totiž bylo osm ilegálních běženců včetně několika dětí. Ti mířili do Německa, stejně jako další tisíce především Syřanů, Afghánců a Turků. Jen za prvních sedm měsíců letošního roku nelegálně překročilo hranice z Česka přes sedm tisíc lidí, dalších více než 14 tisíc jich přišlo z Polska. To je meziroční nárůst o přibližně 50 a 144 procent. Při práci na zahradě na Studánce muž objevil granát z druhé světové války Podle dat české policie klesl počet zadržených migrantů směřujících dál na západ během letošního prvního pololetí při srovnání se stejným obdobím loňského roku o více než 11 procent, dohromady jich bylo 799. Dalších více než pět tisíc lidí bylo zajištěno při nelegálním pobytu v České republice. Čísla lidí přecházejících státní hranici chtějí razantně snížit zemští ministři vnitra, v jejich spolkových zemích podle tamních vlád totiž dochází volné kapacity pro další utečence. „Naše dodatečná opatření velmi úzce propojujeme s již beztak intenzivními skrytými pátráními v celém pohraničí. Se svými kolegy v Česku a Polsku jsem v těsném kontaktu, abychom se mohli dohodnout na dobře koordinovaných opatřeních," uvedla ministryně vnitra Nancy Faeser. Fronty by zdržovaly lidi přejíždějí za prací Případné zpřísnění kontrol by dopadlo především na lidi denně mířící za prací do Německa. Těch jsou v pohraničí tisíce. Od továrních dělníků přes prodavače, obsluhy v hotelích, kuchaře až po zdravotní sestry. Problémů na hranicích si naposledy užili během covidové epidemie, kdy po úplném uzavření hranice byly při následném rozvolnění otevřené jen některé hraniční přechody, navíc s důslednými kontrolami. Například na hraničním přechodu Krásný Les/Breitenau tehdy nebyl problém strávit ve frontě hodinu. „Hodně bude záležet na tom, jak Němci kontroly pojmou. Již dnes jsou poměrně důslední u namátkových kontrol, které jsou výrazně častější než dříve,“ popisuje situaci na hranicích Jaroslav Vomáčka z Děčína, který jezdí do Německa kvůli práci každý den. S prevencí pomáhají i online nástroje, v Benešově cílí na děti i jejich rodiče Česko se snaží hrozbu stálých kontrol, i kvůli velmi čilému přeshraničnímu styku, odvrátit. Ministr vnitra Vít Rakušan proto souhlasil s tím, že v českém pohraničí se budou pohybovat společné česko – německé policejní hlídky zaměřené právě na odhalování pašeráků lidí. Těm hrozí v Česku i v Německu mnohaleté tresty vězení. Pokud vše půjde podle plánu, mohly začít mezinárodní hlídky fungovat do konce tohoto týdne. Vše ale naráží na kapacitu policie na saské i bavorské straně. „Považujeme to zatím za dostatečný krok. Pokud se podíváme na čísla, tak mnohem vypjatější je situace na polsko-německé hranici. Nemyslím si, že dojde k trvalému zavedení kontrol na česko-německé hranici,“ řekl Rakušan Českému rozhlasu. Pokud německá strana usoudí, že ani tento krok není v boji s převaděči dostatečný, může přikročit ke stálým kontrolám. Podobně, jako to Česko před časem udělalo ze stejných důvodů na hranicích se Slovenskem.

