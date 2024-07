„Jezdíme už jenom sem,“ přikyvuje Michael Hossner, zatímco ochutnává zmrzlinový mix vanilky a dračího ovoce. „Za prvé cena a poměr zmrzliny jsou abnormální. Objednáte si malou za 40 korun, je ale obrovská, velkou bych ani nedokázal sníst. Navíc obměňují chutě, snad každé dva dny tu dostaneme jinou zmrzku,“ líbí se mu. Jeho žena sem jezdí hlavně kvůli osvěžující ledové kávě.

Z Chomutova je i další rodina, která si zmrzlinu užívá ve stínu slunečníku. „Naposledy jsme tu byli včera,“ směje se nad kornoutkem Radek Pošta, zatímco jeho desetiletá Evička popíjí sorbet.

Sladkou zastávku v Otvicích úspěšně rozjela třicetiletá Dominika Rohlová už loni na jaře. Letos ale přidala další novinky. Kromě toho, že nabízí sorbet a ledovou kávu se zmrzlinou nebo se šlehačkou, rozšířila denní nabídku zmrzliny díky novému výkonnějšímu stroji na tři druhy. Nikdy nechybí vanilková, k ní se pak přidává třeba pistáciová, lískooříšková nebo stále populární slaný karamel. Více je i křesel, jejich počet dosáhl třiceti, a navíc přibyly slunečníky.

„Slunečníky tu jsou nově, protože mi bylo líto lidí, kteří přišli uřícení k okénku a pak se tady pekli na slunci. Takto si aspoň mají kde odpočinout,“ uvádí živnostnice.

Celý koncept, který nabízí nejen stánek se studeným občerstvením, ale také posezení, vznikl spontánně. „Mám totiž velkou rodinu. Když jsem začínala, scházeli se tu všichni, aby mě podpořili, a tak jsem sem dala nějaké židle. Hned se to chytlo. Zjistila jsem, že je židlí méně a méně a lidí více a více, tak jsem dokoupila další,“ prozrazuje se smíchem.

Dominika Sladkou zastávku rozjela v momentě, kdy byla rozhodnutá, že už nechce být zaměstnankyní, ale ráda by se věnovala něčemu svému. Vystudovanou má střední průmyslovou školu a následně pracovala jako hosteska, nově si však zvolila sladký byznys.

„Uvažovala jsem, že bych dělala donuty a pořídila si kavárničku, ale to by bylo na dlouhé vyřizování. Pak jsem se domluvila se známým, který zastupuje českou rodinnou firmu, specializovanou právě na zmrzlinu. Mnoho lidí ji nezná, když ji ale ochutnali a viděli tady ty fronty, začali se o ni zajímat,“ dodává.

Začátky byly trochu perné. Dominika do té doby zmrzlinu netočila a potřebovala si to teprve natrénovat. Měla také obavy, že se její podnik nesetká se zájmem lidí. Zbytečně.

„Když mi první den přivezli stroj, dávala jsem zmrzku zadarmo a prostě se jen učila točit. Dělala jsem to do chvíle, než porce vypadala, jak bych chtěla a měla velikost podle mých představ. Všichni říkají, že máme velké porce. Ano, tabulkově jsou nějaké gramáže, těmi se ale úplně neřídím,“ směje se půvabná blondýnka.

Právě její štědrost a také všímavost k pohodlí zákazníků pak přispěla k tomu, aby se počty mlsounů navyšovaly. Denně se jich ve Sladké zastávce otočí stovky. Bývá to vždy od 10 do 19 hodin. Zavíračka ale není nijak striktní. I půl hodiny po ní je možné tam vidět lidi, kteří si chodí pro přídavek. Sezóna trvá od dubna do října a přerušená není ani v čase dešťů. „Na zmrzlinu je chuť pořád. I když prší,“ směje se Dominika.

