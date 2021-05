Jogurtová, arašídová, vanilková. A také vanilková kozí. V chomutovském centrálním parku se otevřela první chomutovská zmrzlinárna, kterou tam provozuje Farma Drmaly. Její majitelé, manželé Malarikovi, zmrzlinu vyrábějí od podstaty. Využívají pro ni domácí mléko krav a koz, které sami chovají.

Většina porcí, kdy každá má jinou příchuť včetně oblíbené pistáciové, straciatelly či čokoládové s kousky čokolády, pochází z mléka krav Filomeny a Jahůdky. „Jsou to jerseyky, které mají mléko výrazně tučnější než běžné české krávy. Proto je zmrzka tak lahodná a má plnou smetanovou chuť,“ předeslal farmář a majitel zmrzlinárny Radoslav Malarik. „Chtěli jsme i kozí zmrzlinu, kterou žádný zmrzlinář nedělá, protože je to technologicky složité. Struktura tuku je jiná, nedrží se vláčná a je hrubší. Naše je ale dobrá, někdo ani nepozná rozdíl. Zkusili jsme vanilkovou,“ dodal. Mléko pro ni odebírá od stáda jedenácti koz.

Otevřením zmrzlinárny si farmáři z Drmal splnili svůj sen, který jim nedal spát poslední dva roky. Nakonec se rozhodli, nakoupili špičkové italské stroje a převzali od českého partnera italskou recepturu. „To protože italská zmrzlina je nejlepší a chceme dělat špičkovou zmrzlinu,“ vysvětlil Malarik.

Prvně měla zmrzlinárna, která se nachází v parku v prostorách, kde původně sídlilo Rodinné centrum Rozmarýn, otevřeno o víkendu. Od té doby u jejího okénka pravidelně postává fronta lidí. „Měl jsem slaný karamel a čokoládovou s kousky. Obě výborné. Nejlepší ale byla jogurtová s jahodami nebo malinami, ta byla luxusní,“ zhodnotil výsledek své první ochutnávky Lukáš Navrátil z Chomutova. „Ochutnal jsem i kozí vanilkovou. Ta byla chuťově trochu jiná, ne tak výrazně mléčná,“ míní.

Chomutované přijali zmrzlinárnu povětšinou s otevřenou náručí. „Až půjdeme s dětmi na hřiště, to abych si dala na záda bankomat. Děti tam budou chtít být věčně. Nápad super,“ ocenila na sociálních sítích Miloslava K. Némethová.

„V dávné minulosti to v parku žilo, bylo tam, myslím, i občerstvení a nějaký pavilon se zvířaty. Tohle je opravdu dobrý nápad,“ ohodnotila podnik zasazený do městské zeleně také Jitka Teclová. „Ještě by to chtělo něco přidat. Třeba z té plochy za centrem udělat nějaké velké přírodní hřiště pro děti,“ líbilo by se jí.

„Rozmarýnu je škoda“

Nespokojeni jsou naopak rodiče, kteří chodívali se svými batolaty do rodinného centra. Vadí jim, že město prostory pronajalo soukromníkovi, místo aby zachovalo původní účel. „Zmrzlinu si můžu koupit v každé kavárně a cukrárně v celém Chomutově. Ale zlikvidovat centrum Rozmarýn, to prostě bolí,“ posteskla si Helena Práchenská.

V první chomutovské zmrzlinárně mají zmrzlinu z domácího kravského a kozího mléka.Zdroj: Deník/Roman DušekPodle majitele zmrzlinárny ale zůstane herna pro děti i nadále zachovaná. Hlavním rozdílem je, že provozovatel nebude aktivně vytvářet program pro děti. „Na druhou stranu se ale nebráním iniciativě maminek, které by přišly s nějakým nápadem,“ přislíbil Malarik.

Farma Drmaly leží u Jirkova. Její majitelé si zakládají na tom, aby byla jimi chovaná zvířata co nejspokojenější a chov zanechával co nejmenší ekologickou stopu. Krávy a kozy jsou dojené ručně bez použití dojicích přístrojů, také smetanu sbírají ručně bez odstředivky. Zmrzlina je jejich 26. výrobkem. Lidé si k nim do dvora chodí pro žervé, sýry typu gouda, haloumi, máslo, kefír, jogurty z kravského i kozího mléka a Připínáček, což je obdoba Pribináčku, která předloni vyhrála cenu jako regionální potravina. Rodina do budoucna plánuje, že by ve zmrzlinárně v chomutovském parku nabízela i další svůj sortiment.