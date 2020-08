Od začátku září si budou lidé na 265 poštovních pobočkách zvykat na novou otevírací dobu. Změny zasáhnou i Chomutovsko. Smířit se s nimi nechtějí v Jirkově, kde budou zákazníci hlavní pošty každodenně přicházet o tři hodiny. Vedení města chce se státním podnikem jednat o zachování současné otevírací doby.

Lidé se obávají, že změny přinesou delší fronty a že bude návštěva pošty o tuhém plánování. Nově totiž platí, že bude třikrát v týdnu končit už v 16 hodin, takže kdo chodí z práce po čtvrté či páté, nestihne své věci vyřídit. Do šesti bude jen v pondělí a ve středu. „To jsou i úřední dny, takže bude nával na poště i na úřadech. Prostě všude, kde potřebujete po práci něco zajistit,“ vadí Aleně Novotné z Jirkova. „To abych na poštu chodila v sobotu dopoledne místo vaření oběda,“ dodala.

Další nesouhlasné názory zaznívají i z komentářů pod facebookovými stránkami města a z ankety, kterou vyhlásila radnice. Vedení města chce proto jednat s Českou poštou, aby zachovala dosavadní hodiny pro veřejnost. Věří, že má pádné argumenty. Státní podnik totiž původně informoval, že v obcích nad 20 tisíc obyvatel zůstane otevírací doba na hlavních poštách stejná. „Jenže si ze statistik stáhl, že je nás v Jirkově přes 19 tisíc. Ve skutečnosti přesahujeme počet 20 tisíc, protože tu žijí i cizinci. Víme to díky počtům voličů,“ vysvětlila místostarostka Dana Jurštaková, kde vznikl nesoulad. „Chceme jim předložit tato data i výsledky ankety a říct jim, jaké to u nás vyvolalo pozdvižení,“ doplnila starostka.

„Ať se přijdou podívat v osm ráno a uvidí, jaká je před poštou fronta. A oni chtějí v pondělí a ve středu otevírat až v deset,“ podivila se starostka.

Dosud byla hlavní pošta otevřená od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin, v sobotu do 12. Nově bude v úterý, ve čtvrtek a pátek zavírat už v 16 hodin a zavádí se také polední přestávky od 12 do 13 hodin. Soboty zůstanou zachované.

Víc lidí na přepážkách

Podobně budou od začátku září nastavené otevírací hodiny i na stovkách dalších poboček. Týká se to i jirkovské pobočky v ulici Studentská a hlavní pošty v Klášterci nad Ohří a v Kadani. Dále také ve Vejprtech a v Chomutově na Horní Vsi, na sídlišti Březenecká a Zahradní. Tamní zákazníci ale změnami možná spíše získají. Dosud pošta zavírala v 17 hodin, nově to bude v pondělí a ve středu v 18 hodin. Zákazníci tím dostanou hodinu navíc odpoledne, musí ale počítat se ztrátou dvou hodin ráno. Otevírat se bude v 10 hodin.

Co k těmto změnám Českou poštu vede? „Mezi hlavní důvody patří zkušenost z koronavirové krize, kdy bylo potřeba upravovat otevírací hodiny pro veřejnost s ohledem na zajištění poštovních služeb pro klienty a zároveň v návaznosti na přijatá hygienická opatření,“ zdůvodnil státní podnik v tiskové zprávě. „Důsledkem změn bude posun hodin pro veřejnost, v některých případech až do 18 hodin, vyšší obsazenost přepážek a také lepší zastupitelnost v případě neočekávaných událostí, například epidemií,“ stojí dál ve zprávě.

Podle České pošty bude díky změnám dvousměnný provoz nahrazený jednosměnným, což údajně povede k tomu, že bude otevřeno více přepážek pro zákazníky.

To, že jich bývá dost zavřených, ostatně lidi zlobí. „Pokud by posílili četnost přepážek a urychlili tím chod celé pošty, budiž,“ uvedla v komentářích na facebookových stránkách města Jirkova Lada Béčková. Někteří ale nevěří, že se tak skutečně stane. „Cílem je zefektivnit provoz. Stačí otevřít víc okýnek,“ napsal ve fóru v Klášterci nad Ohří Vladimír Sollař. „Jestli nejsou lidi, tak to ani změněná pracovní doba nevyřeší,“ míní.