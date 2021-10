Zamykejte, jinak dopadnete jako řada lidí v teplické části Trnovany. Do bytů jim z chodby lezl v minulých týdnech zloděj, a z peněženek v bundách na věšáku či odložených kabelek bral peníze i platební karty. V tichosti, nepozorovaně a během pár minut. Policii se podařilo sériového vykradače bytů dopadnout. V minulosti 16krát trestanému muži, který je ještě v podmínce, hrozí další tři roky vězení.

Byty si tipoval a zkoušel namátkově. „Do tří se vloupal v nočních hodinách. K otevření dveří používal speciálně upravený nástroj. Majitelé neměli dveře zamčené,“ uvedl Daniel Vítek z teplické policie. Kriminalisté letos na Teplicku museli řešit už tři desítky podobných případů. V celém kraji jich podle dostupných policejních statistik bylo od ledna do září už přes dvě stě. Nejvíce na Děčínsku. Tam už mají policisté pro letošní rok zapsáno do září 49 případů vloupání do bytů či rodinných domů. Včetně toho v Jiříkově. „Neznámý pachatel tam z domu odnesl průmyslovou kameru, vrtací kladivo, vodováhy a další věci v celkové hodnotě téměř devět tisíc korun,“ informoval Vítek.

Počty případů

Počty případů vloupání do bytů a rodinných domů v Ústeckém kraji po okresech, od ledna do konce září 2021:

Děčín 49, Chomutov 31, Litoměřice 27, Louny 12, Most 38, Teplice 31, Ústí 37

Zdroj: PČR

Kriminalisté v této souvislosti poukazují na samotné majitele nemovitostí, kteří zlodějům často nahrávají. „Lehkost, s jakou se do bytů pachatelé dostávají, ukazuje na neopatrnost lidí. Jsou přesvědčeni, že je zavřené dveře ochrání před zloději,“ podotkl mluvčí policistů.

Pouze zabouchnuté dveře s obyčejným zámkem a kováním jdou ze společné chodby v panelovém domě snadno otevřít. Redakční test ukázal, že to je záležitost pouhých několika vteřin. Postačí k tomu lehce upravená špachtle. Policie proto v této souvislosti bije na poplach. „Nabádáme majitele bytů i nemovitostí, aby vždy zamykali vchodové dveře, a to nejen v případech, kdy odchází pryč. Ideální je zamknout se zevnitř, případně používat přídavné zámky, aby v co největší míře eliminovali možnost, že jejich příbytek navštíví nezvaný host,“ uvedl Vítek.

Lehkovážnost pomohla nedávno zloději v severočeském Dubí. Odemkl si dům klíčem, který našel na svazku odloženém v pergole na zahradě. „Uvnitř ukradl peněženku s doklady, finanční hotovostí a platební kartou, dva mobilní telefony, zlatý přívěsek a elektronickou cigaretu. Poškozené připravil o majetek za bezmála 35 tisíc korun. Chtěl ještě odcizit několik kabelek a horské kolo, protože ho ale vyrušili, z místa činu utekl,“ uzavřel k aktuálním případům vykrádání bytů a domů policista.

„Na vchodové dveře patří zámek certifikovaný ve III., ideálně však IV. bezpečnostní třídě. Amatérský zloděj, který vyrazí zkusit štěstí, ho nepřekoná a pokus vzdá, protože čas hraje klíčovou roli,“ sdělil už v minulosti Deníku na téma zabezpečení bytů Petr Neuvirt z české společnosti, která se zabývá výrobou zámků a kování.