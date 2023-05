Povzbuzující vzkazy, peníze a také fyzická pomoc. Po akci zloděje, který si vybral za cíl lesní bar u historické vápenky v Hájích u Loučné pod Klínovcem, se zvedla vlna podpory, která směřuje nejen od horalů a obyvatel Chomutovska, ale i z dalších koutů Česka.

Lesní bar u historické vápenky někdo vykradl | Foto: se svolením Kovářské Šlápoty

Lesní bar byl obratem opravený, takže se na něj žízniví a vyhládlí výletníci opět mohou spoléhat. „Poděkování firmě PPI pana Petra Čekala za opravu lesního baru, a to do 24 hodin. Všem lidičkám, kteří nás podporují morálně i ekonomicky mockrát děkujeme, že opět můžeme dělat, co nás naplňuje,“ vzkázala na sociálních sítích Iveta Miňhová. Ta patří k nadšenům z Kovářské, jež se o přírodní občerstvení starají. Sdruženi jsou ve spolku Kovářská Šlápota, a tak si říkají Šlápoťáci.

Bar kdosi vykradl ve čtvrtek 4. května. Zmizelo pivo a sušenky, především ale také kasa s penězi, která byla napevno přivařená k boudičce s občerstvením.

Vykradli lesní bar u klínovecké vápenky. Účet za zloděje zatáhli pocestní

„V duchu jsem s lesním barem končil. Zlomilo mě to, protože kolem toho běháme, staráme se a snažíme se nějak vyžít. Tohle byla rána do vazu,“ prozradil předseda Šlápoťáků Jaromír Záhrobský, co se mu honilo hlavou.

Velkou vzpruhou ale byla všemožná podpora od příznivců. „Krátce poté jsme tam našli dopis se vzkazem a penězi na obnovu, další finance nám chodí na účet spolu se vzkazy, ze kterých běhá mráz po zádech. Chodí třeba z Hradce Králové nebo Prostějova od lidí, kteří šli touto trasou a dozvěděli se na sociálních sítích, co se stalo. Připomnělo nám to, proč to všechno děláme,“ doplnil.

Bedna s chlazením

Zásadní pomocí pak byl právě rychlý zákrok společnosti PPI, která sídlí v blízké Kovářské a specializuje se na protipožární dveře a vrata. Nahradila původní kasu, takže je lesní bar opět funkční. Ve své podstatě se jedná o "bednu" s chlazením, ve které turisté najdou vodu, pivo včetně nealkoholické verze, iontové nápoje a sušenky. Je volně přístupná, vše tedy záleží na poctivosti kupujících. Ti mohou peníze za občerstvení házet do kasičky nebo platit prostřednictvím QR kódu.

Lesní bar zavedli Šlápoťáci před necelým rokem. „Rád chodím po naší krásné republice a někde jsem na podobnou věc narazil. Tak vznikl nápad, že ho budeme provozovat také u nás,“ přiblížil Záhrobský. Kromě toho, že je přírodní samoobsluha příjemným vylepšením pro turisty, mohla drobně přispět také do rozpočtu spolku, který se každoročně snaží pořádat několik veřejných akcí. Lesní bar už byl ale třikrát vykradený. Nejvážnější případ byl ten poslední.

Udělejte z odpadu kšeft, vyzval šéf Acthermu. Chomutov ale spalovně nefandí

I na základě toho se spolek rozhodl, že další lesní bary zavádět nebude. Dva nejbližší turisté najdou v Krušných horách na straně Karlovarského kraje. Jedná se o Sámošku U Fandy nedaleko železniční zastávky Nejdek – Sejfy a Zuzífkovu lednička v Přebuzi.

Kovářská Šlápota byla založena zhruba před deseti lety lidmi, kteří jsou nakloněni pěšímu objevování krás naší země. Pořádají výšlapy, jejichž cílem je poznání svých hranic, nových přátel a objevování zajímavých míst Krušnohoří. Vytvořili také okružní výletní trasu Kovářské Šlápoty v délce sedm kilometrů a se šesti zajímavými zastávkami.

Letos chystané akce spolku Kovářská Šlápota:



20. května - Jarní krok Šlápoty

16. září - 10. ročník Šlápoty

28. října - Zavření Šlápoťácké samošky – lesního baru (jedná se o zimní přestávku)