V jedné z chomutovských firem měl vypáčit dvířka šatních dvířek zaměstnanců firmy a vybrat z nich peníze a cigarety. Pokračoval i ve výrobní hale, kde z cizího batohu vylovil peněženku. To už se na něj soustředila pozornost okradených pracantů, kteří se snažili zloděje chytit. Unikl jim sice, nedlouho poté ho ale dopadli policisté. Jelikož má i další vroubky, na začátku prázdnin údajně ukradl peníze a šperky v rodinném domku v Děčíně, a navíc má pestrou trestní minulost, putoval rovnou do vazby.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.