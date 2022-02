Domy v rekonstrukci jsou žně pro zloděje. Mizí kabely, kohoutky, dveře či nářadí

Z krádeže se bude u teplického soudu zodpovídat 41letý recidivista, který se koncem loňského roku v Bílině vloupal do neobydleného panelového domu v rekonstrukci. „Z obvodových zdí a pojistkových skříní odcizil elektroinstalaci. Po násilném překonání dveří pak vnikl do dvou desítek bytů, odkud ukradl vodovodní baterie,“ popsal jeden z aktuálních případů z Teplicka policejní mluvčí Daniel Vítek. Majitel vykradeného objektu vyčíslil škodu na padesát tisíc korun. Zloději za to hrozí tři roky vězení.

Počty případů vloupání do rodinných domů nebo bytů:

Město rok 2020 a rok 2021



Děčín 45 66

Chomutov 39 36

Litoměřice 21 29

Louny 17 19

Most 68 58

Teplice 39 42

Ústí 41 45



Ústecký kraj 270 295

Zdroj: Policie ČR

Policisté v minulých dnech dopadli 24letého zloděje, který závěrem loňského roku vnikl v Krupce do nově zrekonstruovaného neobydleného bytu v panelovém domě a odnesl si odtamtud troje interiérové dveře i s kováním. Celkem způsobil škodu téměř šest tisíc korun. Při výslechu se dotyčný přiznal.

Dokonce až osm let za mřížemi hrozilo před dvěma lety pachateli, který se na Šluknovsku vloupal do neobydleného rekonstruovaného bytového domu. Z nemovitosti odcizil různý stavební materiál, celková škoda byla vyčíslena na téměř třicet tisíc korun. Nezvykle vysoký trest za tuto krádež mu hrozil proto, že dotyčný kradl v době nouzového stavu.

Recidivistu, který ujížděl policii, poslal soud do vazby. Zadrželi u něj drogy

Kriminalisté v loňském roce zaznamenali v rámci kraje téměř 300 případů vloupání do rodinných domů nebo bytů.

Ne vždy se podaří pachatele dopadnout. Ještě horší to je se zajišťováním odcizených věcí. Jak z letité praxe u policie uvedl policejní mluvčí Vítek, často pachatelé stihnou věci prodat a peníze utratit. Nářadí z rekonstruovaného domu zmizelo v minulosti panu Lukášovi z Teplic. „Nechal jsem tam bourací kladivo a kotoučovku. Když jsem druhý den přišel do práce, nářadí bylo pryč. Rozbité okno v zadní části jasně naznačovalo, že do domu někdo vlezl. Policie to řešila, ale nářadí jsem zpět nikdy nedostal,“ vylíčil svoji zkušenost řemeslník.

Zloději v takových případech čelí trestnímu stíhání kvůli krádeži, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. V některých případech pomáhá k jejich dopadení náhoda nebo hloupost dotyčných. Kriminalisté vyšetřovali případ na Novém Městě na Teplicku, který se stal v zimě. Zloděj tam za sebou nechal stopy ve sněhu. Ty policisty dovedly přímo k lapkovi, který přespával v jedné z opuštěných chat.

Zjistíte-li před vstupem do objektu známky vloupání, okamžitě volejte na policejní linku 158 nebo tísňovou linku 112.