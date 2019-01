Ústecký kraj - Soutěž kantorů Zlatý Ámos má v Ústeckém kraji sedm adeptek na vítězství. Všechno jsou to ženy.

Škola hrou, kamarádský přístup a rodinná atmosféra, nebo důraz na kázeň a disciplínu? Přístup učitelů k výuce je různý. Ti, kteří se dokázali nejvíce zapsat do hlav i srdcí studentů, teď sklízejí úspěch. Jejich žáci je nominovali do zápolení o nejoblíbenějšího učitele.

V Ústeckém kraji získalo nominace do ankety Zlatý Ámos sedm kantorů. Ve všech případech jde o ženy. „Naše paní učitelka umí perfektně vysvětlovat učivo. Tím, že nám to v hodinách perfektně vysvětlí, se pak už doma nemusíme moc učit,“ vysvětlují v nominačním medailonku svěřenci Jaroslavy Arnoštové z Ústí nad Labem.

Klášterecká učitelka Soňa Pohlotová si své žáky zase získala empatií a srdečným přístupem. „Je velmi obětavá, v případě potřeby vždy pomůže nebo poradí,“ vysvětlují klášterečtí školáci.

Další učitelé bodují humorem, pořádáním zábavných akcí a výletů nebo třeba výukou dějepisu, která je tak barvitá, že navozuje dojem cesty časem. Podobné hodiny zažila před 20 lety i Viktorie Marksová z Ústí nad Labem, Dodnes na ně ráda vzpomíná. „Naše třídní občas uvolnila výuku a vyprávěla nám o svém životě. A bylo to tak neskutečně záživné, že vás to úplně vtáhlo do té doby. Po hodině se mi ani nechtělo vstávat z lavice,“ vypráví Marksová.

Nominace z krajeJaroslava Arnoštová, ZŠ Vojnovičova Ústí nad Labem

Pavlína Havelková, 7.ZŠ Most

Šárka Mandicová, ZŠ Václava Talicha Most

Irena Matoušková, ZŠ a MŠ Kpt. Jaroše, Louny

Jitka Paliculínová, ZŠ a MŠ Strupčice

Soňa Pohlotová, ZŠ Školní Klášterec nad Ohří

Alena Nováková, MŠ a ZŠ Černčice

Oblíbeného učitele má i Marie Formáčková z Kadaně. „Díky jeho způsobu výuky a přístupu jsem si uvědomila, že škola je vážně od toho, aby se člověk něco dozvěděl a něco dokázal. A nejen aby to měl co nejrychleji za sebou. Protože cesta je cíl,“ říká Kadaňanka. „Uvědomila jsem si to bohužel až po tom, co jsem školu opustila,“ dodává s trochou smutku v hlase Formáčková.

Stud za jedničku

Jsou ale i lidé, kteří ve svém životě potkali učitele, na něž v dobrém nevzpomínají. „Pamatuji si, že jsem jednou jako jediná ze třídy dostala z diktátu za jedna. Naše učitelka to podala tak, že jsem musela určitě podvádět, že to není vůbec možný,“ popisuje svou zkušenost Martina Velková z Loun. „Nakonec jsem se za tu jedničku dokonce styděla. A dodnes, když tu učitelku vidím, cítím žaludeční vředy,“ dodává s nadsázkou Velková.

Učitelé nominovaní v letošním ročníku Zlatého Ámose svedou v únoru boj o postup z regionálních kol do semifinále. „V nich musí žáci zajímavým a pokud možno originálním způsobem představit porotě své kandidáty na titul nejoblíbenější učitel, a obhájit tak nominaci,“ popisuje ředitel ankety Slávek Hrzal. V krajích, kde jsou nejméně tři nominovaní, se navíc uděluje i titul krajský Ámos.