Mistři republiky poprvé v životě vzali do ruky šavli pod jeho vedením. Chomutovský trenér Alexandr Klejner přivedl za deset let na dráhu úspěšných šermířů řadu dětí, které dnes sbírají medaile na kadetských turnajích po celém světě. K úspěchu je dovedl především trpělivostí a laskavým přístupem.

Šermířských klubů pro děti a mládež je v Ústeckém kraji poskrovnu. V chomutovském středisku volného času Domeček mají děti příležitost věnovat se tomuto elegantnímu sportu od roku 2003. Klejner tu volnočasový kroužek vybudoval doslova na zelené louce.

„Pocházím z Kyjeva, kde je šerm velmi populární. Tady ale taková nabídka vyžití chyběla a ze začátku to byl boj, lidé o sportovním šermu neměli potuchy. Mysleli si, že jsme historická skupina,“ vzpomíná na první měsíce kroužku Klejner.

V Chomutově se navíc zaměřil na šermířsky málo rozšířenou disciplínu – šavli. „Je to jediná zbraň, která je nejen bodná, ale i sečná. Zóny úderu jsou od pasu nahoru. Kdežto u kordu, který lidé spíše znají, je zónou celé tělo,“ popisuje trenér.

Už krátce po miléniu začali jeho svěřenci sbírat velké úspěchy. David Dyršmíd, dnes také trenér šermu, Daniel Nezbeda, David Jantač se stali mistry republiky. Na úspěšnou sérii navázala v posledních letech především Karolína Bechyňová. I když jí je 15 let, je seniorskou mistryní republiky v šermu šavlí. „Kdyby se v minulé sezóně nezranila, v kategorii kadetek atakovala první světovou příčku,“ podotýká Klejner. Post české kadetské dvojky patří také Chomutovance, Natálii Zralíkové.

Na každém začátku velkého úspěchu Klejnerových svěřenců ale přichází nutně i loučení. Šermíři musí dál svoje vlohy rozvíjet u profesionálních klubů, fyzioterapeutů a vrcholových trenérů. „Naším úkolem je rozfoukat oheň a zažehnout jiskru. Primárně pro úspěchy dětí jsou tu sportovní útvary. Naším cílem není vychovávat reprezentanty, ale bavit děti,“ myslí si ředitel Domečku Radek Malarik.

Jak začít



Pokud vaše dítko pošilhává po šermu, může zkusit štěstí v Chomutově. Tréninky tu probíhají dvakrát týdně. Středisko volného času nabízí zapůjčení oblečení a šavle pro začínající sportovce.

A to podle něho hodiny Alexandra Klejnera naplňují do puntíku. „Pan Klejner je vynikající trenér a to, že děti tak v šermu vynikají, je symbióza. Symbióza dětí, které na sobě mají chuť pracovat, a výjimečného trenérského vedení,“ doplňuje Malarik.

Chomutovský šermíř trénuje zhruba dvě desítky svěřenců, do jejich řad přivítá rád kohokoli. Zda má talent, či ne, se podle něj ukáže později. „Pro šerm je důležité, aby žák byl všeobecně dobře sportovně vybaven a měl chuť pracovat. Pokud se nesejdou fyzička a technika, šermíř zůstává průměrný,“ říká trenér Klejner. Sportovec se musí připravit na fyzicky náročné tréninky, které si nezadají s atletickými disciplínami.