Chomutov - Ve známé restauraci uspořádají v sobotu 9. února besedu a dražbu obrazů. Výtěžek půjde na rysí osvětu.

Rys Rýša a Jiří Sochor | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Šelma, která se zvědavě protahuje mezi židlemi, hraje si, skáče a pak si v klidu usne pod stolem. Vzácné setkání s mládětem rysa spojené s besedou a nadační dražbou obrázků s rysí tematikou zažijí návštěvníci v centru Chomutova. Vše se bude odehrávat v sobotu 9. února od 17.30 hodin v Restauraci Republika.

„Setkání s Rýšem“ má upozornit na problematiku ochrany rysů a pomoci vydělat peníze na osvětu. Pořádá ho chovatel osmiměsíčního „kocourka“ Jiří Sochor, který šelmu chová ve výběhu v Březenci a vozí ji na sérii besed v rámci programu Meetlynx. „Setkání začne dražbou obrázků s rysí tematikou. Některé kreslily děti, další jsou orazítkované tlapkou Rýši a máme tam tři obrazy od Ludvíka Kunce, který je guruem ochránců rysů a dalších velkých šelem v České republice, publicistou, výtvarníkem a zoologem,“ představil Sochor škálu děl i autorů.

Draženy budou také grafiky z umělecké dílny Josefa Šporgyho a jeho dcer Marie a Aničky. „Vytvořili jsme kolekci linorytů s rysem Rýšou v různých variantách. Na jedné o rozměru A2 bude grafika od nás tří, což je raritka, ještě nikdy se to nestalo. Máme také dvojkombinace a od každého jednotlivé kousky,“ zmínil známý grafik a sochař z Orasína.

Do akce se zapojil, protože by si přál návrat zákonem chráněné šelmy do Krušných hor. „Vím, že ho ve volné přírodě neuvidím, bavilo by mě ale vědomí, že ho tu máme,“ připustil.

Výtěžek dražby poputuje na další osvětovou činnost programu Meetlynx. „Měl by to být film o ochraně rysů, billboardy nebo kreslená publikace pro školáky, aby věděli o problematice. Ještě zvažujeme, čemu dát přednost,“ poznamenal Jiří Sochor.

V navazující besedě se posluchači dozvědí fakta o životě rysů i stinné stránce jejich existence, kterou představují pytláci. Podepsali se na nich ale i myslivci, kteří je stříleli jako škodnou. Při té příležitosti chovatel mezi návštěvníky vypustí rysa Rýšu. Získal ho jako potomka páru žijícího v zajetí.

„Chovat se bude podle nálady, do ničeho ho nebudeme nutit,“ podotkl Sochor. „Když se v něm probudí zvědavost, bude chodit mezi lidmi a ti si ho mohou pohladit. Také si ale může lehnout a pospávat,“ předeslal.

Chystané setkání s rysem zaujalo natolik, že jsou všechna místa v restauraci zamluvená. Zájemci se ale se šelmou mohou setkat i na dalších besedách, stačí sledovat facebookové stránky Meetlynx - Setkání s rysem či Rýša Ostrovid. Tam se mohou obrátit i zájemci, kteří mají chuť finančně podpořit ochranu rysů.

Rys ostrovid byl v českých zemích v minulých staletích vyhuben, někteří jedinci se přirozeně vrátili jen do Beskyd. Návratu rysů na Šumavu pomohli lidé v 90. letech minulého století, kdy tam vypustili několik rysů ze Slovenska. Lesy jihozápadních Čech dnes osidluje 50 až 70 rysů.

Na konci roku 2016 způsobila poprask zpráva, že se rys objevil v Krušných horách, pohyboval se v jejich západní části a kolem Doupovských hor.