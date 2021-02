Vláda Andreje Babiše kývla v neděli 14. února podvečer na výzvu hejtmanů a vyhlásila od pondělí 15. února na dva týdny nový nouzový stav. Pro podnikatele v maloobchodu, služby a lyžařská centra se nakonec oproti očekávání nic nemění. Skončilo pouze omezení úředních hodin na úřadech, aby se netvořily fronty. Další děti do škol by se měly začít vracet od 1. března. Přitom rozhodování o nouzovém stavu ale provázela po celý víkend nejistota. Prodavačky chystaly zbytečně obchody. Na otevření se těšila lyžařská centra, prověřili tam o víkendu vleky, nachystali zázemí a také k ničemu. Kadeřnice a nehtařky měly už objednané lidi na pondělí, a musejí přeobjednat. Přečtete si to tom, sledovali jsme chaos po celý víkend.

Obchody v době koronaviru. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Bude, či nebude? Vedoucí prodejny počítačových a konzolových her Milan Žvachta ještě v neděli ve tři hodiny odpoledne netušil, zda bude moci otevřít v pondělí ráno v teplickém obchodním centru Galerie provozovnu. „Je to fakt chaos. Vůbec netuším, jak to bude. Zbývá prakticky pár hodin a já nevím, zda mohu v pondělí otevřít, nebo ne. Snažím se ale na to připravit, abych pak mohl jen zvednout ráno mříže,“ řekl v neděli Žvachta za prodejním pultem obchodu, kde připravoval obaly s hrami do regálů.