Na poli street artu je nejslavnějším umělcem tajemný Banksy, v Česku si vysloužil uznání Pasta Oner. Zatím se kadaňské děti neřadí po bok těchto celebrit, přesto ale pomohou, aby část jejich města tepala barvami a fantastickými představami. Jako malířské plátno jim poslouží zeď o rozměrech 3 x 30 metrů, která se táhne podél vjezdu do Kadaně v Klášterecké ulici. Na jediném promyšleném výjevu se má podílet na devadesát dětí z místní umělecké školy.

„Je to nevzhledný beton, když se ale pomaluje, bude vstup do města hezký,“ je přesvědčený starosta Jiří Kulhánek. „V Praze jsem viděl zeď, kterou děti pomalovaly obrázky vodního světa, a vypadá moc pěkně. Ony se totiž nebojí prostoru a konvencí,“ ocenil osobitý rukopis těch nejmladších umělců.

O malbu se má postarat Základní umělecká škola Klementa Slavického v Kadani, která už také městu předložila dvacet návrhů, které by stěnu mohly oživit. Nejvíc zaujaly dva. „Na jednom jsou zvláštní fantastická zvířata, kdy se autor nebál barev a prostoru, a na druhém lidé v pohybu, kteří například fotí,“ popsal starosta.

Na zdi se mají nakonec prolnout oba, navíc v kombinaci se třetím, na němž jsou kadaňské dominanty. „Máme volnou ruku v tom, jak vše zpracovat. Tři autoři návrhů, což jsou děti z našeho výtvarného oboru, dopracují finální verzi s fantazijními zvířaty, postavami turistů a Kadaňáků i dominantami a nejdéle do poloviny dubna předložíme vizualizaci,“ nastínila ředitelka umělecké školy Jitka Stasinka Slivoňová. „Děti vedou naši učitelé Tereza Corfu, akademický sochař Štěpán Bílek, který má zkušenosti s perspektivou, a přizvali jsme také nestranného umělce, akademického sochaře Jiřího Němce,“ doplnila.

Město se postará o opravu zdi a vyrovnání podkladu, aby malba vypadala co nejlépe, a v červnu nastoupí děti se štětci. „Zúčastní se všichni žáci výtvarného oboru kromě nejmenších dětí z přípravných ročníků,“ poznamenala ředitelka s tím, že půjde o zhruba 90 dětí od osmi do osmnácti let. „Jsme sice zvyklí pracovat v týmu na větších projektech, tentokrát to ale bude poprvé, co budou na tak velkém tématu pracovat skoro všichni naši mladí výtvarníci. Navíc půjde o práce venku. Je to pocta a zároveň i velká výzva,“ dodala.

O předkreslení a šablony se mladým tvůrcům postarají pedagogové. Velké barevné plochy má řešit nástřik, většina prací ale bude probíhat se štětcem v ruce. Nepůjde tedy o street art ve smyslu, že by děti tvořily graffiti, ale protože jde o umění vytvářené na ulici.

Protože mají práce probíhat přímo u silnice, na které je hustý provoz, bezpečí dětí zařídí nejen dozor učitelů, ale také zábrany.