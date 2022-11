Teplý oběd v polední přestávce roky nevynechával například Petr Říha z Chomutova. Změnilo se to v posledních měsících. „Dříve jsem na obědy chodil každý den. Po covidu nanejvýš třikrát týdně, protože přišlo první větší zdražení, ještě to ale šlo. Teď chodím maximálně třikrát do měsíce. Oběd mě stojí kolem 130 korun, s pitím 150, a to je prostě moc,“ shrnul.