Krmivo výrobci zdražili různou měrou, někteří až o dvacet procent. Řada chovatelů přestala kupovat superprémiové granule pro psy.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Marie Navrátilová se necítí jako typická "kočičí máma", ačkoli se stará o pět svých koček a na snídani jí na dvorek chodí kocour tulák. Při zvyšujících se cenách je péče o ně těžší. Seniorka z Chomutova proto hledá způsoby, jak ušetřit, aniž by zvířata jakkoli trpěla.

„Snažím se kupovat krmivo, které nebude stát majlant a přitom to kočkám stále ještě bude chutnat,” uvedla Marie Navrátilová. „Jedna masová taštička například může stát patnáct nebo i sedmadvacet korun, já ale kupuji jednu po osmi korunách. Využívám víc akce, kde hlídám levnější krmivo, protože jedna kočka za den spořádá tři takové taštičky a k tomu hrst sušenek,” prozradila.

Veškeré náklady od krmení po podestýlku ji stojí měsíčně kolem deseti tisíc korun. „Ta cena vypadá hrozně, je to jako živit dospělého člověka. Mazlíčků se ale určitě nevzdáme. Radši s manželem šetříme na sobě,” dodala.

Podle provozovatelů zverimexů se cena krmiva pro kočky a psy zvýšila o deset až dvacet procent. Záleží na výrobci. Jejich zkušenosti s chováním nakupujících se ale liší. Někteří cítí, že lidé šetří více, jiní takřka vůbec.

„Co se týče například krmiv pro kočky, cenově vzrostlo až o dvacet procent, což je dost. Lidé ho ale bohudík stejně nakupují,” zhodnotil vedoucí chomutovského Žaka Jiří Žalud. „Podstatně horší je to s akvaristikou a teraristikou, tedy tam, kde je potřeba energie. Tam je to hrozné. Docela se obáváme, jak to bude dál,” doplnil.

Změnu v chování některých nakupujících vypozorovali také v Zoo Shopu Archa v Kadani. „Dotklo se to hlavně psů, kteří toho hodně spotřebují. Lidé přestali kupovat superprémiové granule a kupují jen prémiové,” zmínila prodávající. Rozdíl v ceně dosahuje několika set korun. Velký pytel s krmivem o váze 1,2 kilogramu superprémiové řady stojí až šestnáct set korun, zato horší prémiové jen kolem tisíce.

Žádné změny navzdory vyšším cenám nepozorují naopak v Super zoo v obchodní zóně v Otvicích. „Ceny za krmivo vzrostly řádově o osm až deset procent. My ale žádný pokles nákupů absolutně nepocítili,” uvedla manažerka prodejny Marcela Vojáčková. „Kdo kupoval předtím, kupuje dál. Kdyby to bylo jinak, poznali bychom to hned na tržbách,” doplnila.

Zdražování zatím ještě nedopadlo na psí útulek v Chomutově a Jirkově, protože stále žije z vánočních darů svých dobrodinců. Krmivo obecně odebírá jen za velkoobchodní ceny v akcích a v tom bude také pokračovat.

Správce útulku a veterinář Marek Halounek nevylučuje, že se tam někteří psi objevují následkem všeobecného zdražování. Nemůže to však ani potvrdit. „Lidé psa buď vyhodí, nebo přivedou a tvrdí, že ho našli,” vysvětlil. „Máme kolem čtyřiceti psů, což je více než v době karantény a covidu. Není to ale tím, že bychom jich víc přibírali, spíše poklesla výdejnost,” podotkl Halounek.