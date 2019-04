Fajnšmekři, kteří fandí veteránům, už mají v diáři zakroužkovaný 27. duben, kdy se uskuteční další Sraz historických vozidel v Chomutově. Na parkovišti Severočeských dolů bude na osmdesát „dědečků“ automobilů a přes čtyřicet motocyklů. Chybět nebude předváděcí jízda a návštěvníci se svezou v historickém autobusu, i když tentokrát nahradí anglický doubledecker Karosa z osmdesátých let. Chomutovské srazy za sebou mají čtvrtstoletí pořádání. „Žádné ohňostroje ale nechystáme, výročí si připomeneme přiměřeně a důstojně,“ uvedl jeden z pořadatelů Zdeněk Prchal. Začátek je v 10.30 hodin, v poledne začínají soutěže.

Jaký stroj bude na srazu největším skvostem?

Ford z roku 1906. Auto, které jezdilo těsně po kočárech. V Chomutově už byl několikrát. Majitel bydlí v Německu v Olbernau a jezdí v něm na sraz po vlastní ose. Nevyužívá plaťák, že by ho naložil a přivezl. Takže v sobotu ráno, když si Němci jedou nakoupit do Globusu, mezi jejich novými fáry jede 113 let staré auto, ve kterém řidič sedí jako vosa na bonbónu (smích.)

Jaká další zajímavá vozidla tam budou?

Budou tam česká i cizí, předválečné, poválečná i ty socialistická. Každému je blízké něco jiného, všichni si tam ale vyberou.

Každý rok se hlásí čím dál více účastníků, což znamená, že máte rychleji uzavřený příjem přihlášek. Kolik dní to trvalo tentokrát?

Pět. Je to rekord. Přihlašování vždy běží od začátku března, loni jsme to stopli dvanáctého.

Proč nerozšíříte řadu účastníků, když je zájem tak velký?

Parkoviště Severočeských dolů má omezenou kapacitu. Navíc, když startujeme soutěže, první auto vyjíždí ve dvanáct, poslední až ve dvě, proces startu trvá dvě hodiny. Než dojedou všichni do cíle, trvá to další dvě a půl hodiny. Kdybychom to protáhli, bylo by to příliš.

Povězte mi, čím se bude tento ročník lišit?

Ničím zásadním, nebudou žádné ohňostroje. Jedná se sice o 25. ročník, nebude to ale okázalé, připomeneme si ho přiměřeně a důstojně.

