Do rukou policistů se při letošní amnestii dostal třeba i tank T-34, samohybné a také pevnostní dělo. To ale není případ Ústeckého kraje. Podle mluvčího policie Daniela Vítka lidé u nás nosili běžně dostupné zbraně a střelivo. „V rámci letošní amnestie nebyla vrácena žádná kuriózní zbraň, vždy se jednalo o standardní výrobní provedení zbraní,“ řekl. Lidé podle něj odevzdali 4 zbraně z kategorie A, které jsou běžně zakázané a pro osobní držení vyžadují samostatnou výjimku (například samopaly). 126 kusů odevzdaných zbraní bylo kategorie B, 92 zbraní kategorie C. Lidé přinesli také 2945 kusů střeliva.

Zbraňová amnestie probíhala od ledna do konce července. V rámci ní lidé mohli odevzdat všechny druhy střelných zbraní, střeliva a munice. Přitom nemuseli uvádět žádné údaje a informace k tomu, kde zbraň pořídili. „Policie se na to v rámci amnestie neptala. Odevzdaných zbraní se majitelé mohli vzdát ve prospěch státu,“ podotkl mluvčí policie Vítek. Nikdo podle něj nepřinesl větší arzenál. Maximálně dvě najednou. Nejvíce zbraní bylo odevzdáno v okrese Litoměřice - 58 ks, následovaly Louny - 51 ks, Děčín - 34 ks, Ústí nad Labem - 31 ks, Teplice - 30 ks, Most - 21 ks, Chomutov - 16 ks.

Ve srovnání s předchozí amnestií se lidé v Ústeckém kraji tolik letos nečinili. V rámci zbraňové amnestie v roce 2014 bylo odevzdáno 393 ks zbraní a 29158 ks střeliva. Data ke starším amnestiím nejsou podle Vítka k dispozici.

Nejčastěji lidé obecně odevzdávají zbraně z první nebo druhé světové války, které nacházejí třeba při rekonstrukcích domů. Před sedmi lety takto odevzdal jednu ze zbraní Míra z Teplic. Našel ji při rekonstrukci střechy. „Vypadalo to na sebevýrobu. Ani nevím, co to bylo. Podobalo se to pistoli. Měl jsem strach, ani jsem s tím nezkoušel manipulovat. Zrovna ale probíhala amnestie, tak jsem s tím zašel na policii a tam si to nechali,“ popsal muž z Teplic.

Vlastnit a nosit střelnou zbraň smí v ČR legálně pouze ten, kdo je držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. Výjimku tvoří zbraně, které nepodléhají registraci u policejního útvaru. Novela, která začala platit v lednu, například zjednodušila způsob likvidace zbraní nebo zavedla nové kategorie zbraní. Počty legálně nahlášených zbraní v posledních letech u nás rostou. Policie vloni evidovala přibližně 300 tisíc vydaných zbrojních průkazů a 900 tisíc zbraní.