Hasiči tam likvidovali požár už pětkrát za posledních deset měsíců, strážnických výjezdů bylo od začátku roku osm. Vybydlený činžák v ulici Fr. Schmieda v jirkovských Ervěnicích je pro své okolí postrachem. Kromě toho, že v něm často hoří, se dovnitř stahují bezdomovci a narkomani. Pro obyvatele sousedních domů je tak stálým zdrojem nepořádku a nebezpečných událostí. Nemovitost je v soukromých rukách, město proto uvítalo nejnovější zprávu, že se jeden z investorů chystá zazdít vstupy.

Investor zatím skoupil zhruba polovinu z celkem 24 bytů. O svých záměrech ale do novin mluvit nechce, proto jeho plány tlumočila jirkovská radnice, která s ním jedná. „Ve spojení jsme už od podzimu a víme tedy, že má v úmyslu postupně vykoupit všechny byty,“ uvedla místostarostka Dana Jurštaková. Jak dodala, jedná se o nesnadný úkol, protože ne všichni majitelé jsou dohledatelní, na některé byty byla také nařízena exekuce a je na nich zástavní právo banky.

Podle radnice chce investor dům dostat pod svou kontrolu, opravit ho a nastěhovat do něj slušné lidi. V první fázi se postará o zabezpečení. Minulý týden začal zazdívat sklepní průhledy a okna v přízemních bytech. Práce by měly skončit do dvou týdnů. Dům navíc zřejmě skončí za plotem, aby to měli „nájezdníci“ ještě těžší.

Devastace domu a okolí nabírá na síle v posledních letech poté, co byty od starousedlíků odkoupili spekulanti. Začali je pak pronajímat příjemcům dávek a mnozí neodváděli peníze do fondu oprav ani zálohy na služby a energie.

Dům upadl do dluhů, a dodavatelé jej proto loni odstřihli od tepla i pitné vody. Nájemníci ho opustili, nahradili je ale bezdomovci a narkomani. Ti si večer zapalují svíčky, a tak dochází k požárům. „Také vyhazují nepořádek z oken, takže se na chodnících válejí střepy,“ uvedl předseda společenství vlastníků jednotek Miroslav Rozsypal. „Pro lidi, kteří bydlí kolem, je to nepříjemné, nedovolí si ale někoho napomenout. Já sám do domu nevstoupím, protože je to nebezpečné, nerad bych se tam něčím nakazil,“ dodal.

„Nájemníci horší než bezdomovci“

Podle ředitele městské policie byla situace o něco horší, když tam bydleli nájemníci. „Vyjížděli jsme často kvůli rušení nočního klidu. Teď tam jsou sice nelegálně bezdomovci, zase ale nepolehávají různě po městě,“ přidal další úhel pohledu.

Podobný osud má i další dům, který stojí jen o pár metrů dál v ulici K. H. Máchy. Také je vybydlený, zatížený dluhy a bez tepla i vody, před vandaly ho ale chrání mříže. I tam je Rozsypal předsedou SVJ. Dohled nad nimi převzal, ačkoli tam sám nežije, a snaží se zachránit situaci. „Investoři si převezmou oba tyto domy. Ten v ulici K. H. Máchy, kde chybí málo, aby měli veškeré byty, chtějí dát do pořádku do dvou let. V ulici Fr. Schmieda to ale potrvá nejméně čtyři roky,“ přiblížil. Na chvíli, až veškeré podklady předá, se upřímně těší. „Bude to úleva, už nebudu muset v noci vstávat kvůli výjezdům hasičů a strážníků,“ okomentoval.

Výjezdy k případům v domě v ulici Fr. Schmieda

Od září loňského roku vyjížděl Sbor dobrovolných hasičů Jirkov k požáru celkem pětkrát. Jednou v lednu, dvakrát v květnu a dvakrát v červnu.



Strážníci tam od začátku roku řešili 8 událostí: hluk, třikrát asistovali státní policii kvůli požáru, dále asistovali zdravotnické záchranné službě kvůli ošetření bezdomovce a jednou doručili soudní obsílku.



V průběhu loňského roku řešila městská policie 28 událostí, tehdy byly v bytech nájemníci. Oznámení se týkala požárů v domě, hluku, kterého se dopouštěli samotní obyvatelé, znečišťování veřejného prostranství a nepořádku ve společných prostorách domu. Řešili také případy poškozování oken a dveří.