Zajímavá stavbička je na seznamu kulturních památek od března 1994, v současné době je ve špatném stavu. Nový majitel plánuje její rekonstrukci.

„Je to takový krásný, poetický objekt, často kolem něj chodím. Trápilo mě, v jakém je stavu. Jeho bývalý majitel plánoval opravy, nevyšlo mu to, domluvili jsme se a koupil jsem ho od něj,“ popsal Daniel Černý.

Bývalou trafiku, kde v poslední době přebývali bezdomovci, nechal vyklidit od nepořádku, z okolí zmizely náletové dřeviny. „Nic vzácného se při tom nenašlo. Myslím, že se na nějakou tu zajímavost technického charakteru přijde během rekonstrukce, ukáže se třeba, jak dřív truhláři pracovali s krovy,“ sdělil. Památku chce zajistit, aby dál nechátrala, a zahájit opravy. Pokud to vyjde, tak letos. „Chtěl bych zachovat co nejvíc původních prvků, ale kvůli poškození to u všeho nepůjde. Něco se bude muset nahradit replikami. Bude třeba spousta ruční práce,“ vysvětlil s tím, že náklady na rekonstrukci odhaduje na půl milionu korun a možná i více.

Po dokončení oprav by měl bývalý prodejní stánek sloužit hlavně ke kulturním účelům. „Že by se tam vrátila trafika, to asi ne,“ řekl Černý. K památce z počátku 20. století se snaží zjistit další informace, například v žateckém muzeu. Hledá také někoho, kdo tam prodával. „Bylo by moc hezké získat lidské příběhy spjaté s touto památkou,“ řekl Daniel Černý.

„Zatím se nám o této stavbě podařilo najít jen velmi málo informací. Máme dvě fotografie ze 70. let. Objekt nebyl v minulosti takovým středem pozornosti jako jiné větší stavby na území města,“ sdělila ředitelka žateckého regionálního muzea Radmila Holodňáková.

Opravu lidé vítají

Obyvatelé Žatce snahu o opravu známé stavbičky vítají. Dlouhá desetiletí chátrala, pro mnohé je ale nedílnou součástí městského koloritu. „Jsem moc rada, že se opraví. Jako děcko jsem kolem toho domečku chodila skoro každý den a myslela si, že tam bydlí nějaká pohádková bytost. Bylo mi moc líto, když chátrala,“ uvedla například Alena Hlávková.

Prodejní stánek v ulici Nádražní schody je jednou z více než 150 žateckých kulturních památek. Další je například synagoga, kterou Daniel Černý vlastní od roku 2013. V současné době probíhá její rozsáhlá rekonstrukce, skončit má na začátku příštího roku. Spolu se sousedním rabínským domem se promění v multifunkční kulturní prostor, který bude svou vnější podobou maximálně odpovídat původní stavbě z 19. století s neobvyklou maurskou architekturou.