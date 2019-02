Svůj originální podnik rozjely před koncem roku, když končily rodičovskou dovolenou a chtěly sladit péči o děti s prací. Zájem o jejich čerstvé a zdravé svačiny ale roste, takže nejspíš začnou sytit i pracovníky v průmyslové zóně.

Když ve všech čtyřech základních školách v Kadani zvonek ohlásí přestávku, jsou děti, které vybalí svačinové boxy z domova, další si zaběhnou k výdejnímu místu, aby se vrátily s teplým toustem, ovesnou kaší s jablky a skořicí a třeba i chia pudinkem. „Sváčou“, kterou jim připravily v provozovně na Mírovém náměstí Štěpánka Hanzlíčková a Veronika Rabštejnková.

„Mamky se dostávají domů třeba až v půl šesté, musí dohlédnout na domácí úkoly, nakoupit, věnovat se rodině, a když mohou jeden z úkolů vypustit a vědí, že svačinu dítěti přivezeme čerstvou rovnou do školy, šetří jim to čas i starost,“ ví ze své zkušenosti paní Hanzlíčková. Sama je maminkou prvňáka a tříleté slečny.

Podnik s kamarádkou rozjela loni na podzim. „Byly jsme ještě na mateřské a každá máme dvě malé děti, tak jsme přemýšlely, jakou práci budeme dělat. Věděly jsme, že by to mělo být hlavně na dopoledne, protože si nemůžeme dovolit být v práci do večera,“ nastínila živnostnice.

Nejdříve uvažovaly o kavárně nebo založení dětské skupiny. „Zjistily jsme ale, že by bylo technicky náročné upravit prostory v domě na náměstí. Z nápadu se pak nějak zrodila myšlenka, že bychom mohly dělat svačinky,“ zmínila Veronika Rabštejnková. Sama byla dříve sociální pracovnicí a kolegyně má ekonomické vzdělání. Obě se rekvalifikovaly na výživové poradkyně.

Tak vypadá svačina pro děti v kadaňských školách.

Aby každý den stihly připravit na 130 svačin, vstávají po čtvrté ráno a v pět jsou v provozovně. Do půl sedmé musí mít hotovo a následuje rozvoz. Na seznamu je i kadaňské gymnázium a škola v Radonicích a Vilémově. Když každý dostane svou vitamínovou bombu, mohou obě domů. Bývá to před polednem. Ani pak ale nemají volno, protože administrativa bývá nekonečná.

Svačiny si strávníci či jejich rodiče objednávají na webu Dovez sváču. Odebírají je například na Základní škole Na Podlesí, kde si je oblíbili nejen školáci, ale i ředitel. „Dodávají snad dvanáct nebo patnáct druhů svačin včetně toustů a ovesných kaší. Považuji to za výborný nápad,“ ocenil ředitel školy Zdeněk Hosman. „Hotové svačiny odebírají hlavně malé děti, pro jejichž rodiče je to jednodušší volba než jim dát peníze a nemít jistotu, co si za to koupí,“ dodal. Ve škole je bufet.

Odběratelé jsou i na kadaňském gymnáziu. „Je to úžasná věc. Jídlo vypadá dobře a je zdravé, ještě obě dámy uvažují ekologicky a snaží se, aby byly obaly na ně recyklovatelné,“ zamlouvá se řediteli Tomáši Oršulákovi. „Horší je to s cenou. Bageta stojí kolem 60 korun, jenže máme automat, kde si studenti koupí jinou za čtyřicet. Sice není tak čerstvá, ale zbydou jim peníze na něco jiného,“ poznamenal s lítostí.

Svačiny chtějí začínající podnikatelky rozšířit i v průmyslové zóně, kde už pracovníci mohli ochutnat špenátovou polévku, salát s tuňákem a další nabídku. Jak vyplývá z ohlasů, zájem by o ně měli i rodiče v Chomutově, Litvínově a Mostě.