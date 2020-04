Zápřah i obohacení. Děti i učitelé z Chomutovska si zvykají na virtuální třídy

Výuce na dálku se po zavření škol co nejlépe snaží přizpůsobit učitelé i studenti. Řada škol opouští úkolování po mailech a přechází na moderní e-learningové systémy včetně online vyučování. I když je to změna vyvolaná protikoronovými opatřeními, ředitelé v novém přístupu vidí výhody do budoucna.

Například Základní škola Kadaňská v Chomutově nově využívá platformu Microsoft Teams, která je využitelná pro videohovory, sdílení souborů nebo společné chaty. „Denně mám dvě hodiny on-line vyučování pomocí videokonferencí. Zatím řešíme organizační věci, jako kdo má či nemá úkol a technické záležitosti. Teams je ale zajímavý systém, kde je také možné vytvářet testy, kvízy, zadávat skrze něj úkoly a například i písemky, které se pak samy opraví," zamlouvá se Luboši Mizunovi. Na škole vyučuje český jazyk a občanskou nauku. ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE Práci se systémem v posledních týdnech věnoval až deset hodin denně i části víkendů. „Je to nesrovnatelně více práce než dosud. Nastudovat si vše byla darda, už je mi šedesát let. Jsou to ale možnosti, které jsem neznal a seznámit se s nimi je obohacující," ocenil učitel sedmáků a deváťáků. Podle ředitelky školy Ilony Zahálkové je v systému zapojený druhý stupeň. „Udělali jsme si průzkum, jestli mají všichni počítače, nabídnout můžeme výpůjčku starších strojů až sedmi žákům," poznamenala ředitelka. Učitelé a žáci prvního stupně jsou s učiteli ve spojení přes sociální sítě, Bakaláře nebo WhatsApp. V systému se učí pracovat žáci a v případě těch mladších i jejich rodiče. „Je to lepší než dosud. Ještě minulý pátek nám chodilo zadání od každého učitele zvlášť mailem, byl v tom chaos. Teď ráno otevřeme počítač a na jednom místě najdeme všechny úkoly," chválí si Martina Vondráčková, jejíž dcera navštěvuje chomutovskou školu Duhová cesta. Potíž je jen v tom, že mají s přítelem na starosti celkem čtyři děti: dva páťáky, osmáka a předškoláka, k tomu se jako učitelka ve speciální škole také musí věnovat přípravě. Počítače má ale rodina jen dva. Mínus vidí i v tom, že zadávaných úkolů je mnoho, přesto se snaží, aby je děti plnily a dodržovaly režim podobně jako ve škole. Vyučování za pomoci videokonferencí vedou i v klášterecké škole Krátká. „Pracujeme se systémem Google Classroom a službou Discord, která byla zavedená pro hráče počítačových her, využít se dá ale i pro vzdělávání," přiblížil ředitel Petr Opava. Učitelé ale používají i jiné cesty. „Například jedna z učitelek na prvním stupni tvoří videa a posílá je dětem přes sociální sítě," doplnil Opava. Nový způsob práce vidí ředitelé škol jako přínosný do budoucna. „Využitelný bude i poté, co opatření skončí. Například když budou chtít učitelé se žáky něco zorganizovat, mohou se namísto schůzek o přestávkách domluvit on-line, užitečný bude i pro dlouhodobější úkoly typu referátů a prezentací. Hlavně je ale výhodou, že se učitelé i žáci posunuli dál a všichni se naučili něco nového," zmínila klady ředitelka Ilona Zahálková. Po skončení nouzového stavu chce odbor školství při chomutovském magistrátu vyhodnotit, co se v on-line vzdělávání osvědčilo. „Příklady dobré praxe bychom mohli využívat i nadále. Například když je některý z žáků dlouhodobě nemocný a v dalších situacích," uvedla vedoucí odboru Martina Kalová.

