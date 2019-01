Chomutovsko - Na zápis nemusíte vyrazit jen do spádových škol. Často rozhoduje specializace školy, dřívější výuka jazyků, či široký sortiment kroužků.

Již tento týden na Chomutovsku startují zápisy dětí do prvních tříd základních škol. Jako první si projdou testem připravenosti děti v Chomutově a Jirkově, po nich se do školy podívají děti z Klášterce a nakonec z Kadaně a Vejprt. Jejich budoucí školu mohou dnes rodiče vybírat podle různých aspektů. Nemusí se tedy soustředit jen na školu, která je nejblíž jejich bydlišti a spádově do ní patří, ale také podle zaměření školy či referencí.

Přestože bydlíte například na Písečné, můžete se rozhodnout například pro základní školu Na Příkopech. Důvodů může být hned několik.Třetí základní škola se specializuje na výuku informatiky a navíc od nového školního roku nabízí výuku anglického jazyka již od první třídy. Pro malé florbalisty je jistě devizou, že zde existuje florbalový kroužek, který vede hlavní trenér chomutovského florbalového klubu Martin Bocian. „Děti navíc naši školu znají díky projektu Kočička školička. Od září do prosince pro ně byly připraveny různé akce, jako například dovádění v tělocvičně, Mikulášská dílna či návštěva první třídy, díky kterým si předškoláci projdou celou školou společně se staršími žáky," uvádí další důvody proč se rozhodnout pro Příkopy zástupkyně ředitele Markéta Kanická.

Plusy najdete i na jiných školách. „Naše škola nemá žádnou specializaci. Přesto máme co nabídnout," říká zástupkyně ředitele Monika Margitičová ze základní školy Akademika Heyrovského. „Jsme vstřícná škola s klidnou atmosférou. Navíc se nyní můžeme pochlubit skvělými výsledky. Naši páťáci měli ve srovnávacích testech České školní inspekce nadprůměrné výsledky," informuje rodiče budoucích prvňáčků. Právě zde se budou budoucí prvňáčci cítit dobře hned první den. Již ve vstupní hale je přivítá hudba a školou je do tříd provedou páťáci a deváťáci, kteří jim pomohou s připravenými hrami a kvízy, za jejichž splnění na konci dostanou malé odměny.

Rozhodující mohou být předešlé zkušenosti. „S dcerou půjdeme na zápis Na Příkopy," svěřuje se Lenka Hajná z Chomutova, přestože spádově by patřila na Kadaňskou. „Chodí tam totiž i starší dcera a jsme s touto školou spokojeni. Mají skvělou učitelku, pracují s interaktivní tabulí a mají spoustu kroužků v družině i mimo ni," vysvětluje.

Kromě státních základních škol mohou rodiče vybírat také z těch soukromých. V Chomutově to je například Duhová cesta, která láká především na menší počet dětí ve třídě, výuku anglického jazyka od první třídy a individuální přístup. Tam se zápisy uskuteční v pátek 18. ledna od 15 do 18 hodin a v sobotu 19. ledna od 9 do 12 hodin.

Kdy na zápisy?

Chomutov a Jirkov

Středa 16. a čtvrtek 17. ledna 2013 vždy od 14 do 17 hodin.

Klášterec nad Ohří

Pondělí 21. a úterý 22. ledna 2013 vždy od 13 do 17 hodin.

Kadaň a Vejprty

Středa 6. a čtvrtek 7.února 2013 vždy od 13 do 17 hodin.

Co byste měli vědět, než vyrazíte…

* Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007.

* K zápisu se dostaví i děti s odloženou školní docházkou.

* Nezávazně se mohou dostavit i děti narozené do 31. 12. 2007.

* Nezapomeňte s sebou přinést: občanský průkaz rodičů (cizinci pas a povolení k pobytu na území ČR), rodný a zdravotní průkaz dítěte.