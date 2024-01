Chomutov oznámil letošní termíny zápisů do mateřských a základních škol

Zápisy do chomutovských základních škol pro školní rok 2024/2025 se uskuteční ve dnech 17. a 18. dubna. Zápisy do mateřských škol poté od 6. do 10. května letošního roku.

Zápis do první třídy. Ilustrační foto | Foto: Deník / Karásek Jan