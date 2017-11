Zápasníci, florbalisté i fotbalisté vzali led útokem. Pomohli tím dobré věci

Chomutov - Sehráli exhibiční turnaj na pomoc postižené holčičce.

Profesionální výkony, nekonečný zápal a hlavně chuť udělat svět zase o něco hezčí. Páteční večer ožila chomutovská SD netradičním hokejovým utkáním. Tentokrát bylo benefiční a na led se proti sobě postavil tým složený z různých sportovců z celého Chomutovska a hokejový výběr bývalého hráče NHL Petra Klímy. Cílem utkání bylo podpořit osmiletou Magdalenu Kerlikovou, která je vážně nemocná a její obětavou maminku.

Přestože se zápas nesl v uvolněné atmosféře, sportovci dávali do svých výkonů všechno a brankáři měli spoustu práce, celkem se nastřílelo třicet gólů. Konečným výsledkem byla ale nakonec přátelská remíza. Z utkání byli nadšení jak samotní hráči, tak i diváci, kteří neváhali vystát i dlouhou frontu na autogram slavných sportovců. Jednoznačně nejspokojenější ale byla maminka Magdalenky, paní Hana Kerliková. "Byl to nádherný večer a velmi emotivní večer, moc všem děkuji. Je to úplný příliv energie," poděkovala všem zúčastněním. "Peníze využijeme na terapie, které nehradí pojišťovna a na nákup kompenzačních pomůcek," sdělila plány maminka. Přestože konečná suma ze vstupného, darů a prodeje suvenýrů ještě není definitivně spočítaná, organizátoři už byli předem optimističtí a odhadují, že se peníze, především na nový vozík, podařilo vybrat