Letos v létě se otevře stálá výstava věnovaná Sámově říši a legendární bitvě u Wogastisburgu, která se podle jedné z hypotéz mohla odehrát na Kadaňsku. Dotace ji ale nepokrývají, na Doniu se proto otevřela dobročinná sbírka.

Takto dnes vypadá zámek Pětipsy, z něhož původně zbývaly jen ruiny. Ožije díky unikátní expozici i řadě kulturních akcí. | Foto: se svolením Via Levamente

Britové mají svůj bájný hrad Kamelot, krále Artuše a rytíře kulatého stolu, kterým věnovali řadu expozic. Také Češi by se mohli chlubit legendární minulostí a stavět na ní turistický ruch. Této příležitosti se chopili zachránci zámku Pětipsy, kteří v památce chtějí otevřít interaktivní expozici věnovanou Sámově říši a první slavné bitvě, při níž dosáhly slovanské kmeny významného vítězství.

To, že k bitvě došlo, je historický fakt. Dodnes však není známo, v jakých místech se odehrála. Podle některých odborných hypotéz to mohlo být na Úhošti u Kadaně nebo podbořanském Rubínu.

„Zámek Pětipsy se nachází mezi těmito dvěma vrchy, kde se možná odehrála první zaznamenaná slovanská bájná bitva u Wogastisburgu,“ vysvětlila Lenka Kodešová. Ta je prezidentkou spolku Via Levamente, který koupil původní ruinu zámku a organizuje její záchranu. „Polovinu zámku se nám už podařilo dát do pořádku, také je ale potřeba ho uvést do života a právě zmíněná výstava pomůže tomu, že památka bude žít,“ je přesvědčená.

Větší než jezero Most. Z dolu ČSA, který zasahuje na Chomutovsko, bude jezero

Expozice má návštěvníky seznámit se životem Slovanů, s Franky v čele s jejich králem Dagobertem I. a také obávanými avarskými nájezdníky. Seznámí s Fredegardovou kronikou i slavnou bitvou. „Tu budete moct zhlédnout jako panoramatickou a zúčastnit se jí přímo pod vedením kupce Sáma,“ slibuje další člen spolku Pavel Forst.

Expozice podle něj nebude klasická. „Vše si budete moci očichávat, osahávat a vnímat jinak než na klasické výstavě. V chýších si například popovídáte se Slovany, posadíte se na Sámův trůn. Budete poznávat plodiny, kožešiny, uvidíte kupecký vůz a zboží, se kterým se tenkrát obchodovalo,“ přiblížil záměr.

Ten je viditelný také na dárcovské platformě Donio. Veškeré dotace, které se spolku podařilo získat, šly totiž na náročnou obnovu poloviny zámku. Stála 38 milionů korun. Částkou 24 milionů přispěly Norské fondy, podmínkou však bylo, že musí mít památka také kulturní náplň.

Z Krušných hor ke zlatu. Roman Habásko se svými psy dobyl severské sněhové pláně

Na tu však spolku dobrovolníků peníze nezbývají. Jedná se totiž o partu nadšenců z Prahy a okolí, kteří milují historii. V krátkém čase museli získat chybějící část financí na obnovu památky, což je stálo ohromné úsilí. Zčásti jim v tom pomohlo Ministerstvo kultury, Ústecký kraj a dobrovolní dárci, odhodlaní přispívat na transparentní sbírkový účet.

Na slibovanou expozici, jež má být lákadlem pro turisty i pýchou pro místní patrioty, ovšem nezbylo. „Proto vznikl nápad požádat o podporu výstavy všechny dobré duše, které se tak nesmazatelně zapíší do jejího vzniku,“ vysvětluje spolek na platformě Donio.

Zámek Pětipsy

Původně renesanční zámek je na seznamu ohrožených památek. Součástí areálu přestavěného v první polovině 18. století je i hospodářská budova. Panské sídlo sloužilo během druhé světové války jako tábor pro 130 francouzských zajatců a poté tam až do 90. let sídlil státní statek, jehož hospodaření památku silně poznamenalo. Zbyly jen obvodové zdi a klenuté stropy některých místností v přízemí. V tomto stavu ho také spolek před dvanácti lety koupil.

Jeho cílem je vybrat během pouhých dvou měsíců 1,2 milionu korun. Za ně nakoupí materiál na výrobu exponátů a zaplatí tvůrcům, kteří pomůžou s výrobou. Poslouží i pro zpracování audio video projekce a vytvoření aplikací propojujících digitální svět se světem skutečným. V částce je také vybavení recepce s pokladnou. Zatím dárci přispěli 10 tisíci korunami.

Spolek chce obnovenou část zámku otevřít veřejnosti začátkem srpna. Bude v ní nejen unikátní expozice, ale také komunitní místnost a dva sály využitelné pro pořádání svateb a nejrůznějších společenských událostí.

Mohlo by vás zajímat: Džungle u Kamencového jezera zmizela. Vznikl tím prostor pro širší hráz