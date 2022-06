Pracovní tým to byl neobvyklý. Jen zřídka od jeho členů zaznívala čeština, častěji byla slyšet konverzace v norském jazyce. Jednalo se totiž o pracovníky norské ambasády, kteří pro jednou odložili obleky a kostýmky a rozjeli se na sever Čech, aby podpořili snahu o záchranu zámku Pětipsy.

Záchrana zámku v Pětipsech postupuje. Pomáhají brigádníci

Norové už pomohli jednou, když spolku dobrovolníků Via Levamente přiklepli dotaci na obnovu poloviny zámku. V úterý přijeli, aby se podívali, jak pokročily práce, a při té příležitosti si sami vyhrnuli rukávy. „Naposledy jsme tu byli v září. Dnes máme výletní den a všichni zaměstnanci ambasády se rozhodli, že se pojedeme podívat do Pětipes, abychom viděli, co se tu za poslední měsíce událo,“ pronesl dobrou češtinou norský velvyslanec Robert Kvile. „Je fantastické, co tady za tu dobu zvládli. Je to pokrok. A nejen, že toho udělali hodně, skvělá je i kvalita práce,“ líbilo se mu.

Zámek, z něhož následkem hospodaření státního statku zbyly jen obvodové zdi, už má celé západní křídlo pod střechou. Opravují se také jeho části v severním křídle a části jižního, kde je vstup. „Hrubá stavba se hodně pohnula,“ zhodnotila prezidentka spolku Lenka Kodešová. „Celá část, kterou děláme v první etapě, je zastřešená, udělané jsou stropy, opravené klenby, upravené dveřní a okenní otvory. Přes léto se pustíme do rozvodů,“ dodala.

Odměněná statečnost

Záchrana první poloviny zámku spolyká nejméně 42 milionů korun. Spolek měl možnost čerpat na ni dotaci z norských fondů ve výši 38 milionů, bohužel se ale ve frontě žadatelů ocitl na posledním místě a zbylo na něj posledních 24 milionů. Další finance shání prostřednictvím veřejné sbírky. Vše se snaží stihnout tak, aby se zámek mohl otevřít v dubnu roku 2024, jak diktují dotační podmínky.

Statečnost spolku chtěla norská ambasáda odměnit. Proto zaměstnanci přijeli, aby pomohli a poskytli morální podporu. Spolu se členy spolku vykopávali čedičové valouny z hromady sutin. Původně jimi bylo vyložené nádvoří a také podlaha nejstarší gotické místnosti. V plánu je, že se znovu vrátí na své místo. Brigádníci vykopávali nejen čedič, ale i zbytky pískovce, protože může posloužit k opravám.

Záchrana zámku není samoúčelná, v jeho prostorách se zabydlí expozice věnovaná Sámově říši a slavné bitvě u slovanského hradiště Wogastisburg. Ten mohl být podle některých hypotéz i v blízkém okolí.

Virtuální procházka

„Výstava by měla zčásti obsahovat virtuální realitu, aby se návštěvníci mohli procházet tou dobou,“ nastínil člen spolku Pavel Forst. „Moderní technologie ale budeme kombinovat s klasikou, to znamená, že si tam lidé osahají například kupecký vůz s kožešinami,“ doplnil.

Můžete přispět

Se záchranou zámku Pětipsy může pomoct i veřejnost, ať už účastí na brigádách nebo finančními příspěvky na sbírkový úč.: 2002165078/ 2010