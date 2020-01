Ten bude jako neuvolněný místostarosta nadále „kormidlovat“ investice v čele s přestavbou a dostavbou kulturního domu za 181 milionů korun. Nově ovšem s většími pravomocemi. Nadále také povede organizaci Zámek Klášterec nad Ohří.

Pro Klášterecké není tato situace nová, v minulosti už dva místostarosty měli. Bylo to ale v časech, kdy byla politická situace ve městě nestabilní a jedno trestní oznámení stíhalo druhé. Když tedy koalice dvojí funkci opětovně oživila, vyvolalo to mezi opozičními zastupiteli nevoli. Vidí ji jako zbytečnou. Zapochybovali také, jestli může jediný člověk dobře vést kulturu a současně řídit rozvoj.

„Mám zvládnutý management času“

„Být opoziční zastupitel, také bych to zpochybňoval,“ uvedl Hybner pro Chomutovský deník. „Kdybych byl typ člověka, který je zvyklý v sedm ráno přijít do práce, v 15.30 si odpíchnout a odejít, pak by to skloubit nešlo. Jsem ale workoholik a myslím si, že mám zvládnutý jak management pracovního týmu, tak i management času,“ dodal.

Zkušenosti nasbíral jako vedoucí odboru školství a kultury v Kadani, kde působil osm let, a proškolilo ho také posledních jedenáct let v čele zámku a posléze nově vzniklé příspěvkové organizace.

Investice pod kontrolou

Dohled nad rozsáhlými investicemi města bude hlavním úkolem nového kláštereckého místostarosty Petra Hybnera. „Se starostou jsme se o této pozici bavili dlouho, nebylo to jen z mé hlavy. Nikde ale nebylo dáno, že bych to musel být já,“ řekl Deníku Hybner.

Rozváže vám nová pozice v případě investic ruce?

Co si budeme povídat, pro dodavatele není radní či zastupitel persona s dobrou vyjednávací pozicí. To znamená, že u jednání musel být i starosta, což třeba v případě reklamací prací v ulici Sadová znamenalo neustálé ježdění do Teplic, které ho omezovalo v dalších činnostech. Místostarosta pro investice má odpovědnost, může rozhodovat a přenášet informace do rady.

Prací na plný úvazek je vedení kultury i práce místostarosty. Jak je chcete skloubit?

Nebude to nic jednoduchého. Zámek jsem přebíral před 11 lety v neutěšeném stavu a příspěvkovou organizaci jsem budoval od píky, takže jsem zvyklý dělat dvanáct a více hodin. Díky tomu, že jsem neuvolněný místostarosta, si navíc můžu čas organizovat. Každou středu budu sedět na radnici, kam za mnou lidé mohou přijít, když si sjednají schůzku. Budu také navštěvovat porady všech odborů, aby dobře fungovala komunikace. Má základní práce ale bude stále na zámku. Věřím, že jsem vybudoval schopný tým, kterému jeden den nebudu tolik chybět, a dopoledne, která strávím na poradách, si nahradím po večerech. Na zámku i bydlím, určitě to zvládnu.

Opozici vadí, že má Klášterec dva místostarosty. Opravdu je malé město potřebuje?

Kdybych byl na straně opozice, také bych to rozporoval. Na druhou stranu nová funkce město nijak zvlášť ekonomicky nezatíží. Doteď jsem jako radní pobíral 6000 hrubého, teď je to 18 tisíc. Jen jednáním se společností SVS kvůli Sadové ulici jsme městu díky reklamaci ušetřili přibližně 600 tisíc. Řekl bych, že jsem v uvozovkách na rok zaplacený. Toto vedení města si řeklo, že chce dát prioritu investicím, proto zřídilo pozici druhého místostarosty. Myslím, že čas ukáže, že šlo o správnou úvahu. Ukáže se to právě na kulturním domě, zakázce velkého rozsahu, kde od začátku s dodavatelem pracujeme na projektu a každý týden jsou schůzky. Řeší se detaily, neustále se bude vzorkovat a někdo to musí rozhodovat, v tomto případě místostarosta pro investice. Vedoucí by to sám nerozhodl, chodil by s tím do rady města a vše by se protahovalo. Přitom každý měsíc bez kultury a kulturního domu bude pro město omezující.

Máte už na radnici kancelář?

Ano, je ve třetím patře, budu se o ni dělit s panem architektem Komrskou. Je blízko týmu, který jsem si na radnici vybudoval, a chci si ho chránit, aby mi nikam neutekl.

Jak dlouho jste Klášterečan? Co se vám na městě a životě v něm líbí?

Přišel jsem sem 1. září 2008, to si pamatuji přesně, protože den před tím se mi narodila dcera. Líbí se mi historická část města, protože má neskutečný potenciál. Když se nám podaří sehnat partnera, který rozjede lázně, mohlo by to tu ožít. Mohla by ožít i zóna od zámku ke kulturnímu domu, kde chceme udělat průchozí cestu přes gymnázium kolem letního kina. Také se mi líbí kino Egerie, které jsme vybudovali z ničeho a technologicky máme jedno z nejlepších kin v republice.

Co by potřebovalo ve městě pozvednout?

Lázeňství je pro náš klíčové. Přivede lidi a ti sem přinesou penízky. Představuji si, jak na tom našem netradičním náměstí budou putovat po kavárnách, samozřejmě přijdou na zámek nebo do kulturního domu.

Co nejdůležitější se vám podařilo na zámku a v rámci celé organizace?

Je toho doopravdy hodně. Vážím si toho, že se nám podařilo s velkým úsilím a přes politické boje postavit kino. Je malé, rodinné a vydělá si na sebe. Díky tomu jsme jen z tržeb bez příspěvku zřizovatele pořídili špičkový zvuk, který má hrstka kin v České republice. Řekl bych, že zámek je vyšperkovaný, z 80 procent je využívaný a doufám, že než odejdu, což může být už s příštími volbami, bude vše v ažuru. Ještě nám zbývá dořešit knihovnu a kulturní dům, což vyřeší přestavba. Až se jednou nastartuje lázeňství, rozjedeme i Weberův dům. Když se tohle všechno povede, budu šťastný.

Čím se bavíte ve volném čase, pokud tedy nějaký zbývá?

Dvacet let jsem trénoval kadaňské florbalisty, kde jsme se dvakrát dostali do první ligy. V anketě Nejúspěšnější sportovec roku okresu Chomutov mě v roce 2012 vybrali jako nejúspěšnějšího trenéra. Florbal a sport obecně byl vždy má velká zábava a druhá je kultura. Ve volném čase se věnuji svým dvěma dcerám.