Chlouba Jirkova dostane novou fasádu. Každý rok bude opravená jedna strana zámku Červený Hrádek, přičemž práce odstartují v příštím roce. Město už vybralo zpracovatele projektové dokumentace.

Naposledy se na vnější fasádu památky sáhlo v polovině 90. let, takže část zdiva je zvětralá a omítka se „odfukuje“. „Občas se stane, že na zemi najdete odpadlý kus fasády, je to hlavně v zadní části zámku,“ uvedl ředitel Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení (KVIZ) Marek Lukáš. Podle jeho slov nejde o to, že by byl kdokoli ohrožený, ani se nemnoží stížnosti, že je zámek potřeba opravit. „Naopak, prostředí se návštěvníkům líbí,“ míní. Přesto už je potřeba se do obnovy pustit.

Vedení města je připraveno opravit každý rok jednu stranu zámku. „Je to s ohledem na návštěvníky a svatby,“ podotkla starostka Jirkova Darina Kováčová. „Začneme zadní částí, která je nejhorší a následně zhodnotíme, jakou budeme pokračovat,“ doplnila. Součástí plánované obnovy je i nádvoří, boční stěny zámeckého schodiště a oranžerie.

Původně mohla obnova bývalého šlechtického sídla začít už letos. Zpoždění způsobil nedostatečný zájem projektantů, kteří se do prvního výběrového řízení nepřihlásili. Úspěch se dostavil až v dalším kole, z něhož město začátkem srpna vybralo jako vítěznou pražskou společnost Saffron Universe. Projekt by mohl být připravený nejpozději na jaře příštího roku, následovat bude soutěž na dodavatele prací.

Celkové řešení, návrh materiálů a barevnost budou navržené ve spolupráci s odborníky z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem. Otázkou je, zda zůstane stejná barevnost zámku. Ta je zatím dvojí: vnější fasáda je světle žlutá s bílými římsami, nádvoří do růžova.

Nádvoří je na rozdíl od venkovní žluté fasády do růžovaZdroj: Deník/Miroslav Rada

Když byla před jedenácti lety opravovaná fasáda zámku v Klášterci nad Ohří, k úžasu veřejnosti přešla od jemně růžové k temně vínové. Původní vzhled totiž odpovídal renesančnímu pojetí zámku, zatímco vínová polovině 19. století, tedy době, kdy dostal zámek novogotickou podobu, kterou má dodnes. Vedení města ale není na radikálnější barevnou proměnu připravené. „Pokud památkáři vymyslí, že by měl mít zámek jinou barvu, museli bychom hodně zvažovat, jestli do toho jít. Úplně by se změnil ráz budovy,“ okomentovala starostka Kováčová.

V zachování současné barevnosti doufá i místostarostka Dana Havlátková Jurštaková. „Snad se nezmění. Když se tato fasáda v polovině 90. let dělala, bylo to s požehnáním památkářů,“ podotkla.

Na zámek se po covidové uzávěře vrátila spousta návštěvníků, ti si mohou hlavní sezónu užívat ještě do konce září. „Lidí, kteří přicházejí na prohlídky, je opravdu dost, to je skvělé,“ pochvaluje si ředitel KVIZu Lukáš. „Mají možnost vidět rozšířený okruh. Přidali jsme historickou koupelnu, kterou jsme doplnili o košilky, lahvičky a další předměty z první republiky. Naproti tomu jsme vybavili prvorepublikovou ložnici,“ doplnil.

Zpestřením je pro rodiny s dětmi historická školička s lavicemi, dobovými vystřihovánkami a hračkami. Umístěná je v sakristii ve vestibulu.