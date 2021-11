Barokní zámeček, který je v Bílencích schovaný za zdmi soukromé farmy, se probouzí k životu. Už se v něm nechová drůbež, jako to bylo ještě před pár lety. Majitel a zástupce nové generace Tomáš Karl ho naopak opravuje a má s ním velké plány. Ty úzce souvisejí s levandulovými poli, která za ním zakládá.

Zdroj: DeníkBarokní zámek s klasicistními prvky byl postavený na konci 18. století v místě bývalé gotické tvrze. Sloužil správě statku a také jako lovecký zámeček pro Červenohrádecké panstvo. Rodina současného majitele ho koupila v roce 1933, dlouho si ho ale neužívala.

„V rámci kolektivizace ho mému pradědečkovi v roce 1950 vzali komunisté. V té době to byl největší a asi i nejhezčí objekt v okolí a možná i proto si z něj udělaly administrativní sídlo tehdejší státní statky,“ nastínil majitel. Když ho rodina získala po roce 1989 v restituci, nebyl zdevastovaný jako jiné podobné památky. Například z parku s kašnou ale nezbylo nic.

Zámek pak tehdejší majitel a otec Tomáš Karla využíval pro zemědělství. „Otec neměl k historickým budovám vztah. Nejdříve tam měl zázemí, půdu využíval jako sýpku a nakonec to došlo do bodu, že v zámku choval drůbež,“ nastínil 46letý pokračovatel rodu. Do budovy se navíc nijak neinvestovalo, což se po letech projevilo na její kondici. Z provlhlých zdí vypadávaly kusy zdiva.

Obrat nastal před čtyřmi lety, kdy už byl majetek v rukách nástupce a ten se rozhodl pro změnu. Impuls přišel díky návštěvě Horního Hradu v karlovarském okrese, který si jako zříceninu koupil Pavel Palacký a úspěšně ho obnovuje.

„Celý hrad jsem si prošel a četl příběh majitele. Obdivoval jsem, co ten pán dokázal, byla to pro mě inspirace. Pamatuji si, že to bylo v neděli. Já pak celou noc nespal, hned v pondělí jsem přišel na statek a řekl: ´Zapojte valníky, začneme zezadu vyklízet´. Dovezl se písek, míchačky a začalo se s opravami,“ přiblížil Karl. Práce v podstatě neustaly dodnes.

Díky tomu má už zámek opravenou střechu, nové komíny, světlíky a dříve zaslepená okna jsou opět přiznaná. Původní 250 let stará oválná okna, která jsou vedle hlavního vstupu, majitel nechává zrestaurovat. Obnovit chce i historickou kuchyň s pecí na chleba a oválnou vstupní halu. „Vím, že tam stávalo piano. Prababička na něj hrála o vánočních svátcích, když se tu scházeli lidé z vesnice, zpívalo se a naše rodina je hostila,“ prozradil střípek z rodinné historie.

Obnova zámku není jednoduchým úkolem. V průběhu času se zasahovalo do jeho původního rázu, nedochovalo se ale dost fotografií, z nichž by se dalo vycházet. Majitel si proto jezdí pro inspiraci na jiné zámky. O budoucím využití už má určité představy. V jedné jeho části by rád vybudoval apartmány k pronájmu a v sousední hospodářské budově připravuje podmínky pro kavárnu s obchůdkem s produkty z levandule, kterou si sám pěstuje. „Byl to nápad mé partnerky Lady Hellerové. Vzadu v bývalé zahradě jsme vysadili levandulové plantáže s dvěma a půl tisíci rostlin levandule. Už jsme měli první sklizeň,“ zmínil Karl.

Zámek Bílence není památkově chráněný, proto není možné na opravy čerpat dotace. Financuje je majitel ze svého podnikání. Zabývá se rostlinnou výrobou.