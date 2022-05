Barokní zámek sloužil do roku 1988 státnímu statku, poté byl až do roku 2020 opuštěný a chátral. Nový vlastník se snaží o jeho záchranu. Pracuje na obnově zámku a snaží se ho několikrát do roka otevřít lidem.

Obnovovaný zámek v Polákách ohrožují další havárie. Pomoci má sbírka a brigády