Před rokem ji chomutovský soud v plném rozsahu zprostil obžaloby. Přesto bude řízení s bývalou starostkou Klášterce nad Ohří Kateřinou Mazánkovou pokračovat. Krajský soud totiž konečné rozhodnutí zrušil a vrátil věc do Chomutova k novému projednání. Kauza se týká údajného ovlivňování výběrových řízení a předčasného proplácení faktur na klášterecké radnici.

Odvolací soud zatím nesdělil přesné důvody rozhodnutí. „Ještě nebylo vyhotoveno jeho písemné odůvodnění,“ vysvětlil mluvčí soudu Jiří Barč s doplněním, že v první řadě bude doručeno účastníkům řízení. „Obžaloba se týkala více trestných činů. Znamená to, že na minimálně jeden z nich bylo podáno odvolání a soud mu vyhověl. Rozsudek nebyl pravomocný, řízení tedy bude pokračovat,“ doplnil mluvčí Barč.

Případ se táhne více než deset let a podle vyjádření Kateřiny Mazánkové výrazně zasáhl do jejího soukromého, pracovního i politického života. Po zprošťujícím rozsudku, který padl loni začátkem června, se netajila radostí. „Je to úžasný osvobozující pocit, očistila jsem své jméno,“ uvedla tehdy, i když připomněla, že ona i její blízcí mají za sebou roky těžkého stresu.

Poté, co Krajský soud v Ústí nad Labem v neveřejném jednání rozhodl tak, že věc vrátil soudu první instance, čeká i ona na písemné zdůvodnění rozhodnutí. „Nevím, co v něm je a proč to krajský soud vrátil. Je předčasné se k tomu vyjadřovat. Stále ale doufám, že spravedlnost existuje,“ řekla pro Chomutovský deník.

I v současnosti je politicky aktivní, v Klášterci působí jako opoziční zastupitelka za ANO. Zaměstnaná je na žatecké radnici jako vedoucí odboru rozvoje města a majetku.

Soud se táhne deset let

Trestní oznámení podal před více než deseti lety její předchůdce, tehdejší klášterecký starosta Jan Houška. V únoru 2009 pak vtrhlo na radnici komando dvaceti policistů, kteří zabavili bedny dokumentů a počítače v kancelářích odboru majetku a investic města. Tehdy ho vedla právě Mazánková.

Obžaloba padla až v roce 2013, kdy už byla rok starostkou. Viněna byla z údajného ovlivňování výběrových řízení a předčasného proplácení faktur na radnici ve vztahu k žádosti o dotace na zateplení pěti kláštereckých škol, mateřinek a obnovy zámeckého parku v roce 2008. Město tehdy nevybralo zpracovatele dotačních žádostí ve veřejné soutěži, ale oslovilo je takzvaně napřímo. Mělo to být kvůli časové tísni. Spolu s Kateřinou Mazánkovou byl obžalován také bývalý místostarosta Tomáš Šroubek. Jeho část případu soud v loňském roce oddělil a řešil ji zvlášť. Také jeho zprostil obžaloby, v tomto případě byl ale případ pravomocně ukončen.

Oba obžalovaní po celou dobu vinu odmítali.