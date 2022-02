Zita Kamišová byla jakožto vysoká úřednice jmenovaná dekretem, a to od začátku října 2019. Bylo to do čela nově vzniklého odboru. Z funkce ji úřad vypověděl v březnu 2020 s odůvodněním, že se tak děje v rámci šestiměsíční zkušební doby. Podle žalující strany ale nebyla žádná zkušební lhůta sjednaná a oboustranně podepsaná. Přiklání se k mimosoudní dohodě, částka, kterou navrhuje ovšem není nijak zanedbatelná.

„Moje klientka považuje za rozumné vyrovnání částku pohybující se na spodní hranici 900 tisíc,“ uvedl v písemném vyjádření právní zástupce Petr Jirát. Zaznělo na středečním zasedání zastupitelstva. Podle Jirátových slov měl způsob ukončení pracovního poměru pro klientku nežádoucí důsledky. „Fakticky se stala neuplatnitelnou ve veřejné správě, v níž se dlouhodobě pohybovala,“ argumentoval. S tím údajně souvisí i to, že po delší dobu nemohla najít přiměřené zaměstnání.

Jirkov vyplatí dvěma bývalým strážníkům přes 700 tisíc. Chce se vyhnout soudu

Zastupitelé si informace vyslechli. Rozhodnutí, jestli pokračovat v soudu anebo smírně, je teprve čeká. Situaci jim ztěžuje fakt, že městem oslovená právní kancelář dává od případu ruce pryč.

„Cestou by bylo ještě oslovit další dvě advokátní kanceláře, abychom si ověřili, zda nás opravdu nikdo nechce zastupovat,“ navrhla starostka Jirkova Darina Kováčová (ANO). „Pokud to tak bude, logicky nám nezbude nic jiného, než na mimosoudní vyrovnání přistoupit,“ dodala. Poté přijde ke slovu škodní komise, aby v rámci města posoudila, kdo za vzniklou situaci může a v jaké míře má nést odpovědnost.

Právě otázku odpovědnosti zastupitelé opakovaně přetřásali, někteří by byli pro, aby soud došel do svého konce. Další neskrývali své rozčilení, že mají rozhodovat o ožehavé věci.

Končí lékařka v Jirkově. Pacienti jsou bezradní, ostatní doktoři je odmítají

„Proč my, když jsme nebyli u přijetí a nevíme o tom zhola nic? Jen to, co jste nám tu řekli?“ ozval se směrem k tajemnici a radním Pavel Duchan ze Strany svobodných občanů. „Neházejte to na nás!“ ohradil se.

Není to dlouho, co se s městem soudili dva bývalí strážníci. Někdejší ředitelka městské policie Marta Bendová a strážník Jaromír Mikulecký také napadli své výpovědi jako neoprávněné, dostali je pro nadbytečnost. Město jim na konci uplynulého roku vyplatilo celkem 732 tisíc korun, aby se vyhnulo táhlé a drahé soudní při s výsledkem, který nemohlo předpokládat. I v tomto případě od kauzy utíkali právníci.