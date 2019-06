Ryze český franšízový logistický projekt, který se vypracoval mezi nejúspěšnější společnosti Česka. To je Zásilkovna, která vznikla v roce 2010 a za níž stojí Simona Kijonková, absolventka Fakulty sociálně ekonomické UJEP. V posledním vydání českého Forbesu se už podruhé objevila na titulní straně. Poprvé to bylo na podzim 2017, když ji časopis zařadil mezi 75 nejvlivnějších žen ČR. Její projekt Zásilkovna poskytuje komplexní logistické služby pro internetové obchody a má aktuálně více než 2600 výdejních míst v celé střední a východní Evropě, kde spolupracuje s více než 26 000 e-shopy. „K letošnímu roku Zásilkovna přepravila více než 30 milionů zásilek a plánujeme další expanzi,“ předesílá Kijonková.

Jak vzpomínáte na svá studentská léta na ústecké univerzitě?

Se studentskými léty se mi pojí ty nejkrásnější vzpomínky. Ty horší, kdy jsem před zkouškami celé noci nespala a dopovala se kávou a čokoládou, už jsou trochu víc v „mlze“. Byli jsme v kruhu na UJEP báječná parta, organizovali jsme výlety, jezdili spolu na vodu i na lyže. Mnoho přátel z té doby mi zůstalo dodnes, s rodinou spolužáka Radima dodnes jezdíme na zimní a letní dovolené a často se vídáme. Jen jsme si k tomu každý z nás pořídil tři děti.

Co vaše podnikatelské začátky?

Než jsem začala podnikat, myslela jsem si, že se musím řádně připravit. Dodělat školu, vycestovat do zahraničí, nabrat pracovní zkušenosti, našetřit vstupní kapitál. Blbost! Pokud máte nápad, neotálejte! Začněte podnikat hned. Na podnikání nikdy připraveni nebudete, zkušenosti přijdou za pochodu. Vidím to na svém příkladu. Přestože jsem u svého prvního podnikatelského záměru měla školy, velké pracovní zkušenosti i milion do začátku, nestačilo to a zkrachovala jsem. Dostala jsem pořádný kopanec. Poté přišel nápad se Zásilkovnou. Začala jsem sama z obývacího pokoje, zcela bez peněz. Programovat jsem se učila jako samouk a o logistice jsem nevěděla vůbec nic.

Co vás inspirovalo k založení Zásilkovny? Údajně jste na začátku svého podnikání úplně sama rozvážela zásilky.

Inspirace přišla od mých tehdejších klientů, internetových obchodů. Ještě před Zásilkovnou jsem založila IT firmu a programovala jsem e-shopy. Těm na trhu chyběl projekt, který by jim dodal kvalitní logistiku na míru, přáli si mít výdejní místa, jako měla tehdy Alza. Na začátku jsem byla sama a musela jsem dělat úplně všechno. Programovala jsem web, psala texty, rozesílala e-maily, oslovovala klienty, vystavovala faktury, dělala účetnictví… a ano, také jsem balila a rozvážela zásilky.

V roce 2018 se v ČR přepravilo asi 100 milionů balíků, z čehož na Zásilkovnu připadá asi 11,2 milionu. Plánujete navýšení tohoto počtu?

Zásilkovna roste každoročně o téměř 100 %, jde o více než trojnásobek průměru trhu. Letos plánujeme růst na 18 milionů zásilek.

Fungujete v mnoha státech. Kam všude ještě plánujete expandovat?

Packeta je dnes holding 10 firem, jednou z nich je česká Zásilkovna. Dnes doručujeme už do 28 zemí EU, do Ruska, Švýcarska a na Ukrajinu. Plánujeme expandovat i mimo Evropu.

Co všechno jste už přepravovali? Vzpomenete si na nějaké kuriozity?

Asi nejkurióznější byla přeprava sarančat z ČR na Ukrajinu. Živá zvířata jsou samozřejmě z přepravy podle obchodních podmínek vyloučena a tuto zvláštní dodávku zastavili celníci na hranicích. Odesílatel nám tvrdil, že nepochopil, že i saranče je v režimu „živého zvířete“. Kobylkám se nakonec nic nestalo, vrátily se od hranic zpět domů.

Investujete vy osobně i do jiných projektů?

Jsem investorem v několika start-upech. Za všechny zmíním SizeID.com a Robeeto.com. SizeID je aplikace jako pomocník pro vybrání správné velikosti při koupi oblečení online a Robeeto.com je digitální platforma, prostřednictvím které můžete nabídnout své služby komukoli, kdo je potřebuje, nebo si služby můžete jednoduše objednat. Od hlídání dětí, doučování, hodinového manžela až po služby, jako je třeba vizážistka.

V roce 2017 jste se objevila na titulní straně českého Forbesu, který vás zařadil mezi 75 nejvlivnějších žen. Znáte se s dalšími 74 ženami?

S většinou osobně. Některé z nich se za roky, co se známe, staly mými velmi dobrými přítelkyněmi.

Viděl jsem vaši přednášku „Úspěšné ženy nejsou dobré matky?“ na TEDxPragueWomen. Jak byste odpověděla na otázku v názvu?

Vaše profesní role a počet dětí neříkají nic o tom, zda jste dobrá matka. To, že úspěšné ženy, manažerky ve vysokých funkcích či podnikatelky, nejsou médii považovány za dobré matky, je známý stereotyp. Připravila jsem studii, kdy jsem si dala do paralely počet dětí nejúspěšnějších žen v ČR podle žebříčku Forbes a jejich work/life balance a životní styl. Kupodivu tyto ženy z „žebříčku“ mají v průměru více dětí, než je průměrný počet dětí v ČR, a tráví s nimi mnohem více času. I na vlastním příkladu, kdy mám tři děti, dokazuji, že je správné pracovat jen šest hodin denně, věnovat se dětem, zařadit do života digitální abstinenci a mít zdravý work/life balance. Stanete se tak šťastnější a výkonnější. A šťastné jsou i vaše děti.

Jak relaxujete?

Především s rodinou. Chodím také pravidelně cvičit. Sobě a manželovi organizuji odpočinkové wellness víkendy. Velmi rádi s celou rodinou cestujeme, v létě jsou to téměř celé dva měsíce, zimu trávíme na lyžích. Baví mě tyto cesty vymýšlet, plánovat, organizovat.

Simona Kijonková

Rodačka z Karlových Varů patří podle časopisu Forbes mezi 75 nejvlivnějších žen ČR. Po absolvování karlovarské Obchodní akademie nastoupila na Fakultu sociálně ekonomickou UJEP a ve studiu následně pokračovala na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Zakladatelka a majitelka společnosti Zásilkovna s. r. o. je odbornou veřejností označována za první dámu české e-commerce. Hospodářské noviny ji také pravidelně zařazují do žebříčku Top ženy v ČR. Tento žebříček TOP žena byznysu v roce 2018 vyhrála.

Nyní zastává pozici CEO holdingu Packeta, do nějž spadá i Zásilkovna, kterou před devíti lety založila jako start-up. V holdingu aktuálně řídí 11 firem a 700 zaměstnanců v mnoha státech Evropy. Kromě toho se věnuje i dalším investicím do start-upů, je spolumajitelkou IT firmy MYPS, start-upu SizeID.com a v roce 2017 spoluzakládala P2P online platformu na služby Robeeto.com.