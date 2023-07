Na Chomutovsku opět platí zákaz odběru povrchových vod. S účinností od 4. července ho vyhlásil Magistrát města Chomutov po podnětu Povodí Ohře. Platí do odvolání, což se může podle předchozích let stát až v říjnu.

Ilustrační foto. | Foto: Pixabay

O opatření informovala například jirkovská radnice. Zákaz se vztahuje na odběry pro účely zalévání zahrad, hřišť a trávníků, mytí aut, napouštění nádrží a bazénů a podobně.

Důvodem je sucho a tedy významné snížení průtoků ve sledovaných tocích. To může v důsledku znamenat vážné ohrožení vodních a na vodu vázaných ekostystémů.

Odběr povrchových vod se zakazuje z celého povodí vodního toků:



Hačka (IDVT 10100513) - ř. km od 0,000 - ř. km 10,450, na území obcí: Křimov, Chomutov, Spořice, Droužkovice, Všehrdy, Nezabylice.

Hutná I (IDVT 10100363) - ř. km od 13,000 - ř. km pramen na území obce Březno

Hutná II (IDVT 10100644) - ř. km od 0,000 - ř. km 6,714; na území obcí: Křimov, Málkov.

Lužec (Nivský potok) (IDVT 10100709) - ř. km 0,000 - ř. km 1,870

Srpina (IDVT 10100202) - ř. km 22,300 - ř. km pramen na území obce Strupčice

Hutní potok I (IDVT 10101867) ř. km od 0,000 - ř. km 6,502; na území obce Otvice

Prunéřovský potok (IDVT 10100227) - ř. km od 8,120 - ř. km 16,820, na území obcí: Výsluní, Křimov, Místo

Bílina včetně odběrů z VN Březenec (IDVT 10100034) - ř. km od 66,844 - ř. km. 72,148, na území obcí: Blatno, Boleboř, Jirkov, Vrskmaň

Chomutovka (IDVT 10100072) - ř. km od 18,500 - ř. km 50,217, na území obcí: Bílence, Nezabylice, Údlice, Chomutov, Blatno, Křimov, Hora Svatého Šebestiána

PPV (Přivaděč Ohře-Bílina) - ř. km 0,000 - ř. km 17,600, na území obcí: Málkov, Místo, Černovice, Spořice, Chomutov, Jirkov

PKP II (Přivaděč Ohře-Bílina) - ř. km 0,000 - ř. km pramen, na území obcí: Jirkov, Vysoká Pec.



Zdroj: jirkov.cz

Zákaz odběru povrchových vod platí do odvolání. Soudě podle situace v minulých letech by to mohlo být do konce října, pokud to příznivé vodní podmínky neumožní dříve.